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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:09

Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 1000'e ulaşıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında son 24 yılda katedilen dev mesafeyi açıkladı. İletim ve dağıtım hattı 257 bin kilometreyi aşarken, doğal gaza erişimi olan nüfus oranı yüzde 85'e ulaştı. Bakan Alparslan Bayraktar, bu yıl içerisinde doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını 1000'e çıkaracaklarını duyurdu. İşte Türkiye'nin doğal gaz haritasındaki son durum ve kritik veriler...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 1000'e ulaşıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos itibarıyla 'nin iletim hattı uzunluğu 21 bin 30 kilometreye, dağıtım hattı uzunluğu ise 236 bin 492 kilometreye ulaştı. Toplam doğal gaz iletim ve dağıtım şebekesinin 257 bin 522 kilometreye çıkmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki hat uzunluğu Dünya'nın çevresini 6 buçuk kez dolaşacak boyuta geldi.

NÜFUSUN YÜZDE 85'İ DOĞAL GAZA ERİŞEBİLİYOR

Doğal gaz ağının ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla birlikte tüketici ve abone sayılarında da tarihi rekorlar kırıldı:

  • Erişim Sağlanan Nüfus: Ekim verilerine göre 73 milyon vatandaşın doğal gaza erişim imkanı bulunuyor. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül ediyor.
  • Abone Sayıları: Temmuz ayı itibarıyla konutlardaki doğal gaz abone sayısı 22 milyon 329 bin 878'e, toplam doğal gaz abone sayısı ise 23 milyon 183 bin 623'e yükseldi.
Bakan Bayraktar duyurdu: Doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısı 1000'e ulaşıyor

GİRİŞ VE DEPOLAMA KAPASİTESİNDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Özellikle tüketimin zirve yaptığı kış aylarında enerji arz güvenliğini sağlamak, sisteme esneklik kazandırmak ve muhtemel kesintilerin önüne geçmek amacıyla altyapı kapasiteleri artırıldı. Yapılan yatırımlarla Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi 495 milyon metreküpe çıkarılırken, yer altı doğal gaz depolama kapasitesi ise 6,3 milyar metreküp seviyesine ulaştı.

BAKAN BAYRAKTAR: "2002'DE SADECE 5 İLDE VARDI, ŞİMDİ YENİ BİR EŞİĞE İLERLİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesajda 2002'den bu yana yaşanan dönüşüme dikkat çekti. 2026 hedeflerini vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2002'de yalnızca 5 ilde kullanılan doğal gazı bugün 81 ile, 995 yerleşim yerine ulaştırdık. 73 milyon vatandaşımıza doğal gaza erişim imkanı sunduk. Şimdi yeni bir eşiğe ilerliyoruz. Bu yıl içerisinde doğal gaza erişimi sağlanan yerleşim yeri sayısı 1000'e çıkacak. 257 bin kilometreyi aşan iletim ve dağıtım ağımızın yanı sıra, güçlü giriş kapasitesi ve depolama altyapımızla doğal gazı ülkemizin dört bir yanına güvenli ve kesintisiz biçimde ulaştırmaya devam edeceğiz."

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#Doğal Gaz
#Alparslan Bayraktar
#abone sayısı
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Ekonomi
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