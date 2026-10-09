Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig’de milli ara sonrası Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Galatasaray, gözünü önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi’nde evinde ağırlayacağı Barcelona maçına çevirdi. Dev karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinden sarı-kırmızılı camiayı yakından ilgilendiren önemli bir haber geldi.

HANSİ FLİCK AÇIKLADI

LaLiga’da Getafe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, takımdaki sakatlık süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Alman çalıştırıcı, bir süredir tedavi gören Raphinha’nın durumuyla ilgili risk almayacaklarını vurguladı.

"GEÇEN SEZON ÜÇ KEZ SAKATLANDI, RİSK ALAMAYIZ"

Brezilyalı yıldız için uygulanan sağlık kontrollerinin detayına değinen Flick, oyuncunun geçmişteki sakatlık geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan kontroller net bir durum ortaya koyuyor. Şu an tam anlamıyla bir sakatlığı olmasa da geçen sezon üç kez sakatlık yaşadığı için son derece tedbirli hareket etmek zorundayız. Onu korumamız ve özen göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle hem Getafe hem de Galatasaray maçlarında sahada olamayacak."