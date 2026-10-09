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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:44

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Barcelona’da teknik direktör Hansi Flick, Brezilyalı yıldız Raphinha’nın son durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:44

Trendyol Süper Lig’de milli ara sonrası ’yı konuk edecek olan , gözünü önümüzdeki hafta ’nde evinde ağırlayacağı maçına çevirdi. Dev karşılaşma öncesinde İspanyol ekibinden sarı-kırmızılı camiayı yakından ilgilendiren önemli bir haber geldi.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı

HANSİ FLİCK AÇIKLADI

LaLiga’da Getafe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Barcelona Teknik Direktörü , takımdaki sakatlık süreçlerine dair değerlendirmelerde bulundu. Alman çalıştırıcı, bir süredir tedavi gören Raphinha’nın durumuyla ilgili risk almayacaklarını vurguladı.

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı

"GEÇEN SEZON ÜÇ KEZ SAKATLANDI, RİSK ALAMAYIZ"

Brezilyalı yıldız için uygulanan sağlık kontrollerinin detayına değinen Flick, oyuncunun geçmişteki sakatlık geçmişine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan kontroller net bir durum ortaya koyuyor. Şu an tam anlamıyla bir sakatlığı olmasa da geçen sezon üç kez sakatlık yaşadığı için son derece tedbirli hareket etmek zorundayız. Onu korumamız ve özen göstermemiz gerekiyor. Bu nedenle hem Getafe hem de Galatasaray maçlarında sahada olamayacak."

Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken karar! Hansi Flick resmen açıkladı
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#galatasaray
#Barcelona
#Şampiyonlar Ligi
#Futbol
#hansi flick
#kasımpaşa
#Spor
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