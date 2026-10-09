Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR hakemleri belli oldu!

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorlu randevu öncesinde futbolseverlerin merakla beklediği hakem atamaları konusunda Merkez Hakem Kurulu son noktayı koydu.

MHK RESMİ AÇIKLAMAYI YAPTI

MHK tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre; kritik karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Gustavo Fernandes Correira oturacak. Mücadelede Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini ise Çağdaş Altay üstlenecek.