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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:32

Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'

Galatasaray'ın eski golcüsü Mauro Icardi, kendisiyle ilgili çıkan iddialara gece geç saatlerde zehir zemberek sözlerle cevap verdi. Hakkında asılsız haberler yapıldığını belirten yıldız futbolcu, birçok kişiye dava açacağını duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 11:32

Arjantinli santrfor Mauro Icardi, ile boşanma sürecinin ardından özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ülkesindeki medyada imaj hakları ve finansal durumu hakkında çıkan bir habere sert tepki gösteren deneyimli golcü, gece yarısı sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'

"İMAJ HAKLARIM ESKİ EŞİMLE İLGİLİ DEĞİL"

Hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Icardi, imaj haklarının Wanda Nara ile bir bağlantısı bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış. İmaj haklarım, eski eşimle hiçbir ilgisi olmayan bir şirket tarafından yönetiliyor. Madem kutlama yapıyoruz, size birkaç doğru bilgi vereyim."

Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'

"YARINKİ PROGRAMLARINIZI ŞİMDİDEN HAZIRLAYIN"

Haberlerde yer alan bilgilere tepki gösteren ve gazetecileri hedef alan Arjantinli yıldız, asılsız iddialarda bulunan kişilere karşı hukuki süreç başlatacağını şu sözlerle açıkladı:

"Dikkat edin! Bu şirkete bağlı birçok 'kişiye' karşı iftira ve hakaret nedeniyle davalar açılacak. Yarınki programlarınızı şimdiden hazırlayıp iki yıldır söylediğiniz bütün saçmalıkları düzeltmeye başlayabilirsiniz. Yoksa bu, reytinglerinize katkı sağlamadığı için işinize gelmiyor mu? Öpücükler gönderiyorum."

Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'

GALATASARAY KARNESİ: 134 MAÇTA 102 GOL KATKISI

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra şu an bonservisi elinde bulunan ve kulüpsüz olan Mauro Icardi, kariyerinde unutulmaz bir performansa imza atmıştı.

Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'

Sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 134 resmi maça çıkan Arjantinli santrfor, rakip fileleri 77 kez havalandırırken 25 asist kaydetmiş ve toplamda 102 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'
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ETİKETLER
#galatasaray
#wanda nara
#mauro icardi
#Arjantin
#Futbol
#Spor
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