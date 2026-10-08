Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:29

Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu

2026 Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), teknik direktör Vincenzo Montella ile yolları ayırma noktasına geldi. İtalyan basınından sızan habere göre, Montella'nın yerine geçecek isim ve kurulacak sürpriz plan ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 11:29

A Milli Takımı'nda son dönemde alınan saha sonuçları, teknik heyetin geleceğini tartışmaya açtı. 2026 Dünya Kupası’nda sergilenen performansın beklentilerin bir hayli uzağında kalması ve ardından UEFA Uluslar Ligi’nde çıkılan 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyet çıkması, teknik direktör Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı iyice artırdı.

Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu

İTALYAN BASINI AYRILIĞI DUYURDU

İtalya’nın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, TFF’nin İtalyan teknik adamla vedalaşmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, ayrılığın resmileşmesinin an meselesi olduğu vurgulanırken, Montella’nın sözleşmesinde yer alan 915 bin avroluk tazminat maddesine de dikkat çekildi. 

Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu

İtalyan hoca, Haziran 2025’te imzalanan ve 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar devam etmesi planlanan kontratına rağmen planlanandan çok daha erken bir tarihte görevinden ayrılacak.

Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu

ARDA TURAN ÇİFTE GÖREVLE GELİYOR

Gündeme bomba gibi düşen bir diğer iddia ise Montella'nın yerine gelecek isim oldu. Çizme basınında yer alan detaylara göre TFF yönetiminin listesindeki ilk aday Arda Turan oldu.

Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu

Genç teknik adamın, mevcut kulübü Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken eş zamanlı olarak A Milli Takım'ın da başına geçebileceği belirtiliyor. TFF'nin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.

Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi
Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a geliyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.