Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim duyuruldu

A Milli Futbol Takımı'nda son dönemde alınan saha sonuçları, teknik heyetin geleceğini tartışmaya açtı. 2026 Dünya Kupası’nda sergilenen performansın beklentilerin bir hayli uzağında kalması ve ardından UEFA Uluslar Ligi’nde çıkılan 4 karşılaşmanın tamamından mağlubiyet çıkması, teknik direktör Vincenzo Montella üzerindeki baskıyı iyice artırdı.

İTALYAN BASINI AYRILIĞI DUYURDU

İtalya’nın spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, TFF’nin İtalyan teknik adamla vedalaşmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, ayrılığın resmileşmesinin an meselesi olduğu vurgulanırken, Montella’nın sözleşmesinde yer alan 915 bin avroluk tazminat maddesine de dikkat çekildi.

İtalyan hoca, Haziran 2025’te imzalanan ve 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar devam etmesi planlanan kontratına rağmen planlanandan çok daha erken bir tarihte görevinden ayrılacak.

ARDA TURAN ÇİFTE GÖREVLE GELİYOR

Gündeme bomba gibi düşen bir diğer iddia ise Montella'nın yerine gelecek isim oldu. Çizme basınında yer alan detaylara göre TFF yönetiminin listesindeki ilk aday Arda Turan oldu.

Genç teknik adamın, mevcut kulübü Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken eş zamanlı olarak A Milli Takım'ın da başına geçebileceği belirtiliyor. TFF'nin resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.