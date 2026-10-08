Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'e çevrilirken, ligin 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, ara transfer dönemi yaklaşırken bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a geliyor! Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan ve İtalya'da mutsuz olan genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray yönetimi, Christ Inao Oulai transferinde yeniden atağa kalktı. Oulai, Fiorentina'da istediği forma şansını bulamıyor ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Teknik direktör Okan Buruk, genç yeteneği kadrosunda görmeyi çok istiyor. Galatasaray, Fiorentina'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor. Oulai, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 30 milyon Euro'luk bir paketle transfer olmuştu. Bu sezon Fiorentina ile sadece 5 maçta toplam 245 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya imza atan Christ Inao Oulai transferinde yeniden atağa kalktı.

İTALYA'DA MUTSUZ, TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Fiorentina forması altında istediği forma şansını bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Çizme ekibindeki mevcut durumundan huzursuz olduğu öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un oyun tarzını çok beğendiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği genç yetenek için Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Fiorentina yetkilileriyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Çizme temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gideceği belirtilirken; İtalya macerasında beklediği ritmi yakalayamayan başarılı oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.

TRABZONSPOR'A 30 MİLYON EUROLUK DEV PAKETLE GİTMİŞTİ

Genç yıldız, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro net bonservis ve 4 milyon euro başarı bonusları olmak üzere toplam 30 milyon euro karşılığında transfer olarak büyük ses getirmişti.

Eğer Fiorentina oyuncuyu ilerleyen süreçte bonservisiyle başka bir kulübe satarsa, yapılan anlaşma gereği elde edilecek kârın %10'u bordo-mavili kulübün kasasına girecek. Bu sezon Fiorentina ile tüm kulvarlarda sadece 5 karşılaşmada görev alabilen genç yetenek, toplamda yalnızca 245 dakika sahada kalabildi.