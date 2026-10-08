Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'e çevrilirken, ligin 7. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen yönetim, ara transfer dönemi yaklaşırken bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya imza atan Christ Inao Oulai transferinde yeniden atağa kalktı.
Fiorentina forması altında istediği forma şansını bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve Çizme ekibindeki mevcut durumundan huzursuz olduğu öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un oyun tarzını çok beğendiği ve kadrosunda görmeyi çok istediği genç yetenek için Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde Fiorentina yetkilileriyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Çizme temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle gideceği belirtilirken; İtalya macerasında beklediği ritmi yakalayamayan başarılı oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak baktığı ifade ediliyor.
Genç yıldız, yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Fiorentina'ya 26 milyon euro net bonservis ve 4 milyon euro başarı bonusları olmak üzere toplam 30 milyon euro karşılığında transfer olarak büyük ses getirmişti.
Eğer Fiorentina oyuncuyu ilerleyen süreçte bonservisiyle başka bir kulübe satarsa, yapılan anlaşma gereği elde edilecek kârın %10'u bordo-mavili kulübün kasasına girecek. Bu sezon Fiorentina ile tüm kulvarlarda sadece 5 karşılaşmada görev alabilen genç yetenek, toplamda yalnızca 245 dakika sahada kalabildi.