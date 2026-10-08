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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:20

Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi

Sarı-lacivertli formayla bu sezona fırtına gibi başlayan Archie Brown için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Avrupa kulüplerinin radarına giren 24 yaşındaki sol beki kaptırmak istemeyen Kanarya, yıldız oyuncunun serbest kalma maddesini rekor bir seviyeye çekmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 10:18
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 10:20

ve ’da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 'nin İngiliz sol beki , transfer piyasasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 

Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi

Geçtiğimiz sezon başında Belçika ekibi ’ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan genç yetenek, gösterdiği gelişimle yönetim ve teknik heyetin takdirini topladı.

Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi

DEV KULÜPLER PEŞİNDE, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

2026-2027 sezonuna adeta damga vuran ve sahadaki enerjisiyle taraftarın sevgilisi olan Archie Brown’ın yükselişi, Avrupa’nın dev kulüplerini de iştahlandırdı. Sözleşmesinde 23 milyon euro tutarında serbest kalma maddesi bulunan başarılı oyuncu için bu rakamı yetersiz bulan sarı-lacivertli kurmaylar, olası bir transfer operasyonunun önüne geçmek adına kollarını sıvadı.

Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi

İngiliz futbolcunun takımdaki geleceğini garanti altına almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız isme yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Yapılacak yeni anlaşmayla birlikte hem oyuncunun maaşında iyileştirmeye gidilmesi hem de serbest kalma bedelinin kulübün menfaatleri doğrultusunda çok daha yüksek bir seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Sarı-lacivertli ekiple 2+1 yıllık daha mukavelesi opsiyonlu olarak devam eden 24 yaşındaki sol bek, bu sezon şans bulduğu kulvarlarda fark oluşturmayı başardı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 resmi müsabakada boy gösteren ve toplamda 838 dakika süre alan Brown, skora yaptığı 2 gol ve 1 asistlik katkıyla da hücum hattındaki gücünü kanıtladı. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun temsilcisiyle önümüzdeki günlerde masaya oturarak yeni sözleşme görüşmelerini resmiyete dökmesi bekleniyor.

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#Avrupa
#fenerbahçe
#Süper Lig
#Futbol
#gent
#Archie Brown
#Spor
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