Avrupa peşine düşmüştü! Fenerbahçe, Archie Brown için kararını verdi

Süper Lig ve Avrupa’da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, transfer piyasasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Geçtiğimiz sezon başında Belçika ekibi Gent’ten 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan genç yetenek, gösterdiği gelişimle yönetim ve teknik heyetin takdirini topladı.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE, YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

2026-2027 sezonuna adeta damga vuran ve sahadaki enerjisiyle taraftarın sevgilisi olan Archie Brown’ın yükselişi, Avrupa’nın dev kulüplerini de iştahlandırdı. Sözleşmesinde 23 milyon euro tutarında serbest kalma maddesi bulunan başarılı oyuncu için bu rakamı yetersiz bulan sarı-lacivertli kurmaylar, olası bir transfer operasyonunun önüne geçmek adına kollarını sıvadı.

İngiliz futbolcunun takımdaki geleceğini garanti altına almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, yıldız isme yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Yapılacak yeni anlaşmayla birlikte hem oyuncunun maaşında iyileştirmeye gidilmesi hem de serbest kalma bedelinin kulübün menfaatleri doğrultusunda çok daha yüksek bir seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

SEZONA MÜTHİŞ BAŞLANGIÇ

Sarı-lacivertli ekiple 2+1 yıllık daha mukavelesi opsiyonlu olarak devam eden 24 yaşındaki sol bek, bu sezon şans bulduğu kulvarlarda fark oluşturmayı başardı. Şu ana kadar tüm kulvarlarda 10 resmi müsabakada boy gösteren ve toplamda 838 dakika süre alan Brown, skora yaptığı 2 gol ve 1 asistlik katkıyla da hücum hattındaki gücünü kanıtladı. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun temsilcisiyle önümüzdeki günlerde masaya oturarak yeni sözleşme görüşmelerini resmiyete dökmesi bekleniyor.