Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:31

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen ve Galatasaray ile ilgili çıkan kriz iddialarına son noktayı koydu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:31

Sakatlığı sebebiyle ’da son 3 karşılaşmada forma giyemeyen , ’nın açıklanan aday kadrosunda yer almasına rağmen daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. Yaşanan bu sürecin ardından gözler Nijerya cephesine çevrilirken, teknik direktör Eric Chelle konuya açıklık getirdi.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!

"GALATASARAY İLE HERHANGİ BİR KRİZ YOK"

Galatasaray ile milli takım arasında bir gerginlik yaşanmadığını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti. Chelle, süreçle ilgili şu detayları paylaştı:

“Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlık yaşadı. İlk etapta kendisini milli takım listesine dahil etmemizin sebebi, o an için iyileşme sürecinin maça yetişip yetişmeyeceğini net olarak bilmememizdi.”

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!

"AYRILMASI GEREKTİĞİNİ ASLA SÖYLEMEDİM"

Daha önce verdiği bir röportajda Osimhen’in farklı bir takıma transfer olması gerektiği yönündeki algıyı da düzelten tecrübeli teknik adam, ifadelerinin yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!

Yıldız santrforun Galatasaray’daki mutluluğuna dikkat çeken Chelle, şöyle konuştu:

“Olası bir transferle ilgili daha önce söylediğim sözler yanlış değerlendirildi. Victor, Galatasaray’ı çok seviyor ve kulüp de onun performansından son derece memnun. Osimhen’i dünyadaki en iyi forvetlerden biri olarak görüyorum. Bir futbolcu bu seviyede bir oyun ortaya koyduğunda, etrafında transfer söylentilerinin çıkması son derece doğal. Ancak onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da Galatasaray'dan ayrılması gerektiğini hiçbir zaman söylemedim.”

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Real Madrid’in yıldızı Süper Lig’e geliyor! Fenerbahçe dev transfer için düğmeye bastı
ETİKETLER
#galatasaray
#victor osimhen
#Futbol
#Nijerya Milli Takımı
#Eric Chelle
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.