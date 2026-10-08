Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle’den Osimhen ve Galatasaray açıklaması!

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray’da son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın açıklanan aday kadrosunda yer almasına rağmen daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. Yaşanan bu sürecin ardından gözler Nijerya cephesine çevrilirken, teknik direktör Eric Chelle konuya açıklık getirdi.

"GALATASARAY İLE HERHANGİ BİR KRİZ YOK"

Galatasaray ile milli takım arasında bir gerginlik yaşanmadığını belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini ifade etti. Chelle, süreçle ilgili şu detayları paylaştı:

“Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce Victor Osimhen sakatlık yaşadı. İlk etapta kendisini milli takım listesine dahil etmemizin sebebi, o an için iyileşme sürecinin maça yetişip yetişmeyeceğini net olarak bilmememizdi.”

"AYRILMASI GEREKTİĞİNİ ASLA SÖYLEMEDİM"

Daha önce verdiği bir röportajda Osimhen’in farklı bir takıma transfer olması gerektiği yönündeki algıyı da düzelten tecrübeli teknik adam, ifadelerinin yanlış yorumlandığını dile getirdi.

Yıldız santrforun Galatasaray’daki mutluluğuna dikkat çeken Chelle, şöyle konuştu:

“Olası bir transferle ilgili daha önce söylediğim sözler yanlış değerlendirildi. Victor, Galatasaray’ı çok seviyor ve kulüp de onun performansından son derece memnun. Osimhen’i dünyadaki en iyi forvetlerden biri olarak görüyorum. Bir futbolcu bu seviyede bir oyun ortaya koyduğunda, etrafında transfer söylentilerinin çıkması son derece doğal. Ancak onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da Galatasaray'dan ayrılması gerektiğini hiçbir zaman söylemedim.”