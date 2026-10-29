Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini kendisine bildirdiğini açıkladı. İşte o açıklamadan kritik detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Christine Lagarde ECB Başkanlığı görevinden erken ayrılıyor Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini bildirdiğini duyurdu. Christine Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacak. Lagarde, Kasım 2019'da ECB Başkanlığı görevine başlamıştı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lagarde'ın kararını saygıyla karşıladığını belirtti. ECB başkanlığı için yerine gelecek ismin atanmasına yönelik süreç başlatılacak. Kulislerde Lagarde'ın görev sonrasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yönetimine geçeceği konuşuluyor. Öne çıkan olası adaylar arasında Klaas Knot (Hollanda Merkez Bankası Başkanı) ve Pablo Hernandez de Cos (İspanya Merkez Bankası Eski Başkanı) bulunuyor.

GÖREV SÜRESİ VE KOST A'NIN AÇIKLAMALARI

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmeler ve sürecin detayları:

İstifa Tarihi: 7 Şubat 2027 (Görev süresinin dolmasına 8 ay kala)

Görev Başlangıcı: Kasım 2019

Kasım 2019 Görev Dönemi Zorlukları: Pandemi süreci, Avrupa'da savaş, enerji krizleri ve yüksek enflasyon şokları.

Antonio Costa (AB Konseyi Başkanı): "ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum. ECB yönetiminde sorunsuz bir geçiş sağlanması amacıyla yerine gelecek ismin atanmasına yönelik süreç bugün başlatılacaktır."

YENİ BAŞKANLIK SÜRECİ VE MASADAKİ ADAYLAR

Lagarde'ın erken istifasının ardından gündeme gelen kulis bilgileri ve koltuk için öne çıkan isimler: