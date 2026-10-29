Christine Lagarde ECB Başkanlığı görevinden erken ayrılıyor
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafına bildirdiğini açıkladı. Normal şartlarda görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde'ın görevden erken ayrılma kararıyla birlikte, yeni başkanın atanmasına ilişkin resmi süreç bugün itibarıyla başlatıldı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ChristineLagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini kendisine bildirdiğini açıkladı. İşte o açıklamadan kritik detaylar...
HABERİN ÖZETİ
Christine Lagarde ECB Başkanlığı görevinden erken ayrılıyor
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılma niyetini bildirdiğini duyurdu.
Christine Lagarde, 7 Şubat 2027'de görevinden ayrılacak.
Lagarde, Kasım 2019'da ECB Başkanlığı görevine başlamıştı.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lagarde'ın kararını saygıyla karşıladığını belirtti.
ECB başkanlığı için yerine gelecek ismin atanmasına yönelik süreç başlatılacak.
Kulislerde Lagarde'ın görev sonrasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yönetimine geçeceği konuşuluyor.
Öne çıkan olası adaylar arasında Klaas Knot (Hollanda Merkez Bankası Başkanı) ve Pablo Hernandez de Cos (İspanya Merkez Bankası Eski Başkanı) bulunuyor.
AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın X hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmeler ve sürecin detayları:
İstifa Tarihi:7 Şubat 2027(Görev süresinin dolmasına 8 ay kala)
Görev Başlangıcı: Kasım 2019
Görev Dönemi Zorlukları: Pandemi süreci, Avrupa'da savaş, enerji krizleri ve yüksek enflasyon şokları.
Antonio Costa (AB Konseyi Başkanı):"ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum. ECB yönetiminde sorunsuz bir geçiş sağlanması amacıyla yerine gelecek ismin atanmasına yönelik süreç bugün başlatılacaktır."
YENİ BAŞKANLIK SÜRECİ VE MASADAKİ ADAYLAR
Lagarde'ın erken istifasının ardından gündeme gelen kulis bilgileri ve koltuk için öne çıkan isimler:
Gelecek Planı İddiası: Lagarde'ın görev sonrasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yönetimine geçeceği konuşuluyor.
Siyasi Zamanlama: Erken istifa kararı, Avrupa liderlerine Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeni başkanı seçme imkanı tanıyacak.
Öne Çıkan Adaylar:
Klaas Knot(Hollanda Merkez Bankası Başkanı)
Pablo Hernandez de Cos(İspanya Merkez Bankası Eski Başkanı)
Atama Prosedürü: Süreç, AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın ilgili maddesi uyarınca Avro Bölgesi liderlerinden oluşan AB Konseyi tarafından yürütülecek.