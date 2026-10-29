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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:50

İLBANK'tan tasfiyedeki 131 fona yatırım iddiasına yalanlama

İller Bankası (İLBANK), tasfiye sürecindeki 131 yatırım fonunda veya portföy yönetim şirketlerinin yönettiği başka bir fonda yatırımı bulunmadığını duyurdu. İşte o açıklamadan detaylar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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İLBANK'tan tasfiyedeki 131 fona yatırım iddiasına yalanlama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:50

İller Bankası (İLBANK), tasfiye sürecindeki 131 yatırım fonunda veya portföy yönetim şirketlerinin yönettiği başka bir fonda herhangi bir kaynağının bulunmadığını duyurdu.

Milletvekili Cevdet Akay’ın iddialarına yanıt veren İLBANK, mali tablolardaki "fon" ifadesinin portföy yatırım fonlarını değil, mevzuata uygun "ortaklık fonu" işlemlerini kapsadığını açıkladı.

İLBANK AÇIKLAMASI: "LİBİDİTE VE YATIRIM RİSKİ BULUNMAMAKTADIR"

İller Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada öne çıkan temel başlıklar şunlardır:

  • Sıfır Yatırım Bilanço Beyanı:
    • Tasfiyeye konu edilen 131 yatırım fonunun hiçbirinde ya da herhangi bir portföy yönetim şirketinin yönettiği başka bir fonda İLBANK yatırımı bulunmamaktadır.
    • Bankanın kuruluşundan bu yana söz konusu yatırım fonlarına tek bir Türk lirası dahi yatırılmamış, dolayısıyla para çekme işlemi de gerçekleştirilmemiştir.
    • İddia edilen yatırım fonları kapsamında bankanın herhangi bir yatırım veya likidite riski yoktur.

  • Kavram Karışıklığı Vurgusu (Ortaklık Fonu vs. Yatırım Fonu):

    "Bankamızın mali tablolarında yer alan 'fon' ifadesi, iddialara konu edilen yatırım fonlarını değil, Bankanın ortaklarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin ettiği 'ortaklık fonu' işlemlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla Bankamızın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesi ile portföy yönetim şirketlerince kurulan yatırım fonlarına yatırım yapılması, hukuki ve mali bakımdan tamamen farklı işlemlerdir. Bu iki kavramın birbirine karıştırılarak Bankamızın tasfiyeye konu yatırım fonlarıyla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."

    İLBANK'tan tasfiyedeki 131 fona yatırım iddiasına yalanlama

"YASAL HAKLARIMIZ SAKLI TUTULMAKTADIR"

Kurum itibarının korunmasına ve şeffaflık ilkelerine ilişkin açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi:

  • Somut Belge Eksikliği ve İtibar Vurgusu: Resmi bilgi talep edilmeden, somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddialarla bankanın kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının kabul edilmediği aktarıldı.

  • Yasal Süreç Mesajı:

    "İller Bankasının adını gerçeği yansıtmayan iddialarla yan yana getirenlere karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz. İller Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin kaynaklarını koruma sorumluluğuyla, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkemize ve yerel yönetimlerimize hizmet etmeye devam edecektir."

ETİKETLER
#CHP
#karabük
#İller Bankası
#İlbank
#Cevdet Akay
#Ekonomi
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