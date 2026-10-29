İLBANK'tan tasfiyedeki 131 fona yatırım iddiasına yalanlama

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İstanbul
İller Bankası (İLBANK), tasfiye sürecindeki 131 yatırım fonunda veya portföy yönetim şirketlerinin yönettiği başka bir fonda herhangi bir kaynağının bulunmadığını duyurdu.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın iddialarına yanıt veren İLBANK, mali tablolardaki "fon" ifadesinin portföy yatırım fonlarını değil, mevzuata uygun "ortaklık fonu" işlemlerini kapsadığını açıkladı.
İller Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada öne çıkan temel başlıklar şunlardır:
Kavram Karışıklığı Vurgusu (Ortaklık Fonu vs. Yatırım Fonu):
"Bankamızın mali tablolarında yer alan 'fon' ifadesi, iddialara konu edilen yatırım fonlarını değil, Bankanın ortaklarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin ettiği 'ortaklık fonu' işlemlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla Bankamızın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesi ile portföy yönetim şirketlerince kurulan yatırım fonlarına yatırım yapılması, hukuki ve mali bakımdan tamamen farklı işlemlerdir. Bu iki kavramın birbirine karıştırılarak Bankamızın tasfiyeye konu yatırım fonlarıyla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."
Kurum itibarının korunmasına ve şeffaflık ilkelerine ilişkin açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi:
Yasal Süreç Mesajı:
"İller Bankasının adını gerçeği yansıtmayan iddialarla yan yana getirenlere karşı her türlü yasal hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz. İller Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin kaynaklarını koruma sorumluluğuyla, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ülkemize ve yerel yönetimlerimize hizmet etmeye devam edecektir."