İLBANK'tan tasfiyedeki 131 fona yatırım iddiasına yalanlama

Tasfiyeye konu edilen 131 yatırım fonunun hiçbirinde ya da herhangi bir portföy yönetim şirketinin yönettiği başka bir fonda İLBANK yatırımı

Kavram Karışıklığı Vurgusu (Ortaklık Fonu vs. Yatırım Fonu):

"Bankamızın mali tablolarında yer alan 'fon' ifadesi, iddialara konu edilen yatırım fonlarını değil, Bankanın ortaklarından ilgili mevzuat çerçevesinde temin ettiği 'ortaklık fonu' işlemlerini ifade etmektedir. Dolayısıyla Bankamızın ortaklarından mevzuata uygun şekilde fon temin etmesi ile portföy yönetim şirketlerince kurulan yatırım fonlarına yatırım yapılması, hukuki ve mali bakımdan tamamen farklı işlemlerdir. Bu iki kavramın birbirine karıştırılarak Bankamızın tasfiyeye konu yatırım fonlarıyla ilişkilendirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."