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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:47

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde birlikte rol alan Beren Saat ve Ekin Koç, aradan geçen 10 yılın ardından yeniden aynı projede buluşuyor. İki oyuncu, Burak Çevik’in yöneteceği Tüm Yorgun Atlar adlı bağımsız filmde partner olacak.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 14:47

Türk televizyonlarının dikkat çeken yapımlarından Muhteşem Yüzyıl Kösem ile hafızalara kazınan ve ’tan yıllar sonra sürpriz bir haber geldi. Dizide Kösem Sultan ve Sultan Ahmet karakterlerine hayat veren iki oyuncu, 10 yıl aradan sonra bu kez sinema projesinde bir araya geliyor. İkilinin yeniden partner olacağı Tüm Yorgun Atlar filmi, oyuncuların hayranları arasında şimdiden merak uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde birlikte rol alan Beren Saat ve Ekin Koç, 10 yıl aradan sonra 'Tüm Yorgun Atlar' adlı bağımsız sinema filminde yeniden bir araya geliyor.
Beren Saat ve Ekin Koç, 2015 yılındaki Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Kösem Sultan ve Sultan Ahmet karakterlerini canlandırmıştı.
'Tüm Yorgun Atlar' filminin yönetmenliğini Burak Çevik, yapımcılığını ise İpek Erden üstleniyor.
Filmde Beren Saat eşini intihar sonucu kaybeden tiyatrocu Aslı'yı, Ekin Koç ise hırsızlık yaparak yaşamını sürdüren Galip karakterini canlandıracak.
Ölüm ve özgür irade üzerine odaklanan film, iki karakterin hikâyesini bir araya getirecek.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

BEREN SAAT VE EKİN KOÇ, 10 YIL SONRA AYNI FİLMDE BULUŞUYOR

Beren Saat ve Ekin Koç, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinin ardından ilk kez aynı sinema projesinde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Dizide Kösem Sultan ve Sultan Ahmet karakterleriyle izleyici karşısına çıkan ikili, bu kez Tüm Yorgun Atlar adlı bağımsız filmde rol alacak. Yönetmenliğini Burak Çevik’in üstlendiği proje, iki oyuncunun yıllar sonra yeniden aynı yapımda buluşması nedeniyle dikkat çekiyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

TÜM YORGUN ATLAR FİLMİNDE ASLI VE GALİP’İN YOLLARI KESİŞİYOR

Beren Saat’in hayat vereceği Aslı, eşini intihar sonucu kaybeden bir tiyatrocu olarak izleyici karşısına çıkacak. Ekin Koç ise İstanbul’un kıyılarında yaşayan, hırsızlık yaparak ve başkalarının hayatlarına sızarak yaşamını sürdürmeye çalışan Galip karakterini canlandıracak.

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

İki karakterin hikâyesini bir araya getiren Tüm Yorgun Atlar, ölüm ve özgür irade üzerine odaklanacak. Filmin yönetmenliğini Burak Çevik, yapımcılığını ise İpek Erden üstlenecek. 

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

BEREN SAAT VE EKİN KOÇ, MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM’DEN SONRA YENİDEN BİR ARADA

Beren Saat ve Ekin Koç, 2015 yılında ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde birlikte rol almış ve dizideki karakterleriyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. Beren Saat, Kösem Sultan karakterine hayat verirken Ekin Koç da Sultan Ahmet rolüyle kamera karşısına geçmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından iki oyuncunun yeniden aynı projede buluşması, diziyi hatırlayan izleyiciler için de ayrı bir anlam taşıyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

Televizyon ekranlarında Osmanlı tarihinden bir hikayeyle izleyici karşısına çıkan ikili, bu kez Tüm Yorgun Atlar adlı bağımsız filmde farklı karakterlerle bir araya gelecek. Beren Saat’in Aslı, Ekin Koç’un ise Galip karakterini canlandıracağı film, oyuncuların kariyerlerinde yeni bir ortak çalışma olarak öne çıkıyor. Geçmişte tarihi karakterlerle aynı hikayeyi paylaşan ikilinin, yıllar sonra bambaşka bir anlatıda buluşması da projeye yönelik merakı artırıyor.

Muhteşem Yüzyıl Kösem’in yıldızları 10 yıl sonra aynı filmde! Beren Saat ve Ekin Koç yeniden partner oluyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem döneminden bu yana farklı yapımlarda yer alan Beren Saat ve Ekin Koç’un yeniden aynı filmde rol alacak olması, iki oyuncunun hayranları için de nostaljik bir buluşma niteliği taşıyor. İkilinin yeni projede nasıl bir uyum yakalayacağı ve Aslı ile Galip’in hikayesinin beyazperdeye nasıl aktarılacağı ise filmin merak edilen ayrıntıları arasında yer alıyor.

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ETİKETLER
#ekin koç
#Beren Saat
#muhteşem yüzyıl kösem
#Burak Çevik
#Tüm Yorgun Atlar
#Medya
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