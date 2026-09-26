Beren Saat, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik dünyasındaki çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Tamamı İngilizce 6 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü “Exuberance”ı yayımlayan ünlü oyuncuya, sahneye çıkması için dikkat çeken teklifler geldiği iddia edildi. Müge Dağıstanlı’nın kulis yazısına göre Saat’e gelen teklifler arasında 2 milyon TL'yi bulan rakamlar da bulunuyor.

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HABERİN ÖZETİ Beren Saat’e milyonluk sahne teklifi! 2 milyon TL verenler bile var İlk stüdyo albümü “Exuberance”ı yayımlayan Beren Saat'e sahneye çıkması için 2 milyon TL'ye varan teklifler geldiği iddia edildi. Beren Saat, tamamı İngilizce 6 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümü “Exuberance”ı dinleyicilerle buluşturdu. Müge Dağıstanlı'nın kulis yazısına göre ünlü oyuncuya sahneye çıkması için 2 milyon TL'yi bulan teklifler geldiği öne sürüldü. Müzik kariyerine daha önce dinleyicilerle buluşturduğu “CapitaliZoo” şarkısıyla başlayan Saat, albümündeki “Honey Bee” parçasına ikinci klibini çekti. “Honey Bee” klibi yayınlandıktan sonra 24 saat içerisinde 500 binden fazla izlenmeye ulaştı.

BEREN SAAT’E SAHNE İÇİN 2 MİLYON TL’LİK TEKLİF!

Beren Saat’in müzik kariyerindeki yeni adımı, sahne tekliflerini de beraberinde getirdi. Müge Dağıstanlı’nın aktardığı kulis bilgisine göre ünlü oyuncuya sahneye çıkması için 2 milyon TL'ye kadar teklifler geldiği öne sürüldü. Saat’in müzik çalışmalarının ardından sahne performansı için de ilgi görmesi dikkat çekti.

BEREN SAAT’İN MÜZİK KARİYERİ “CAPİTALİZOO” İLE BAŞLADI!

Beren Saat, bir süre önce dinleyicilerle buluşturduğu “CapitaliZoo” adlı şarkısının ardından müzik kariyerindeki ilk stüdyo albümünü yayımladı. Ünlü oyuncunun 6 şarkıdan oluşan “Exuberance” adlı albümünde yer alan “Honey Bee” şarkısına çektiği ikinci klip de kısa sürede dikkat çekti.

Klip, yayınlanmasının ardından 24 saat içerisinde 500 binden fazla izlenmeye ulaştı. Saat’in müzik kariyerindeki yeni adımı sosyal medyada da geniş yankı buldu.

BEREN SAAT’İN SAHNE HEYECANI BAŞLADI! MİLYONLUK TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELİYOR

Beren Saat’in müzik kariyerindeki ilk albümünü yayımlamasının ardından sahne teklifleri de gündeme geldi. Müge Dağıstanlı’nın kulis bilgisine göre ünlü oyuncuya sahneye çıkması için farklı organizasyonlardan teklifler gelmeye başladı.

Bu teklifler arasında 2 milyon TL'ye ulaşan rakamların da bulunduğu öne sürüldü. Saat’in müzik dünyasındaki yeni adımıyla birlikte sahne için de yoğun ilgi görmesi dikkat çekti.

BEREN SAAT’İN MÜZİK KARİYERİ SOSYAL MEDYADA DA KONUŞULDU!

Beren Saat’in müzik kariyerindeki yeni adımı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ünlü oyuncunun “Exuberance” albümünü yayımlamasının ardından şarkıları ve klipleri hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı. Özellikle “Honey Bee” klibinin kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşması, Saat’in müzik çalışmasına gösterilen ilgiyi artırdı.

Saat’in oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik alanında da ilerlemesi, hayranlarının ilgisini çekerken ünlü oyuncunun sahne teklifleriyle gündeme gelmesi de yeni kariyer adımının dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu.