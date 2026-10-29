Bakan Hakan Fidan'dan TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından, TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Fidan, "Atalarımızdan miras kurultay geleneğimizle sürdürdüğümüz istişarelerin, dayanışmamızı pekiştireceğine ve ortak hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DERİN İŞBİRLİĞİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Çalışmalarına destek veren mevkidaşlarına teşekkür eden Bakan Fidan, "Köklü kardeşlik bağlarımızdan güç alarak, her alanda daha derin işbirliği için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz Zirve'nin, Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

https://x.com/HakanFidan/status/2115780861425598504