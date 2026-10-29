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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:40

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde yeni adım: 5 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İki ülke arasında yeni adımlar atıldı. Görüşmenin ardından 5 anlaşma imzalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 16:40

Cumhurbaşkanı , ’da gerçekleştirilecek olan 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Türkiye’ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından imza töreni düzenlendi. 

5 ANLAŞMA İMZALANDI

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Törende Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ülke Sınırlarından Geçen Taşıtlar ve Eşyalara Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolün Tadiline İlişkin Ek Protokol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı. 

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde yeni adım: 5 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol'ü Ticaret Bakanı Bolat ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov imzaladı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov ise, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nı imzaladı. 

Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde yeni adım: 5 anlaşma imzalandı

Bakan Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’ya imza attı. 

Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma'yı imzaladı.

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#Mirziyoyev
#Türkiye Özbekistan
#Gündem
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