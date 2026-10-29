Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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İstanbul
Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini yüzde 2,65, mevduat faizini yüzde 2,5 seviyesinde bıraktı. Piyasaların odağı, Fransa'daki mali ve siyasi gelişmelerin tahvil piyasalarında yarattığı oynaklık ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın faizlerin gelecekteki seyrine ilişkin açıklamalarına çevrildi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı. Banka, ana refinansman faizini yüzde 2,65, mevduat faizini ise yüzde 2,5 seviyesinde tuttu.