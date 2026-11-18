ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 50,1 milyar dolarlık yatırımla hava trafik kontrol sistemlerinin modernizasyonunu finanse etmesi için Kongre'ye çağrıda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ ABD'de uçuş krizine neden olan altyapı için Trump yönetiminden 50 milyar dolarlık plan! Kongre'ye acil çağrı yapıldı ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, hava trafik kontrol sistemlerinin modernizasyonu için Kongre'den 50,1 milyar dolarlık finansman talebinde bulundu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, FAA Başkanı Bryan Bedford ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought, Temsilciler Meclisi ve Senato ödenek komitesi üyelerine finansman çağrısı içeren mektup gönderdi. Talep edilen 50,1 milyar doların 10,1 milyar doları dijital mimarinin tamamlanması; 10'ar milyar doları ise havalimanı altyapısının yenilenmesi, terminallerin modernizasyonu, beş yeni ARTCC inşası ile 140'a kadar kontrol kulesi inşası ve geliştirilmesi için istendi. Açıklamada, eskiyen altyapı nedeniyle 13 Kasım'da ülke genelinde uçuşların durdurulmasının finansman ihtiyacının aciliyetini ortaya koyduğu vurgulandı. 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle uygulanan ve 4 saatten fazla süren uçuş durdurma kararı, binlerce uçuşun gecikmesine veya iptaline neden olmuştu.

ABD Ulaştırma Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Bakan Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Bryan Bedford ve Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought'un Temsilciler Meclisi ile Senato ödenek komitesi üyelerine mektup gönderdiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu mektup ile Kongre'nin son teknoloji ürünü yeni bir hava trafik kontrol sistemini tamamen finanse etmeye çağrıldığı aktarıldı.

UÇUŞLARI DURDURAN ALTYAPININ DEĞİŞMESİ İÇİN FİNANSMAN ACİLİYETİ VURGUSU

FAA'nın Trump yönetimi altında 12,5 milyar dolarlık peşinatla modernizasyonda ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, eskiyen altyapının 13 Kasım'da ülke çapında uçuşların durdurulmasına yol açmasının finansman aciliyetini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Trump yönetiminin 50,1 milyar dolarlık talepte bulunduğu ifade edilerek, bu kapsamda güvenilir bir dijital mimariyi tamamlamak için 10,1 milyar dolar, modası geçmiş havalimanı altyapısını yenilemek, eskiyen havalimanı terminallerini modernize etmek, beş yeni birleştirilmiş Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi (ARTCC) inşa etmek ve 140 adede kadar hava trafik kontrol kulesi inşa etmek ve geliştirmek için 10'ar milyar dolar istendiği kaydedildi.

"YEPYENİ BİR HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMİ İÇİN YATIRIMLAR HIZLANDIRILMALI"

Mektupta, "Amerikan halkına son teknoloji ürünü, yepyeni bir hava trafik kontrol sistemi sunmak için FAA'nın, Kongre'nin Ulusal Hava Sahası Sistemine yönelik yatırımları daha da hızlandırmasına ihtiyacı var. Bu yeni sistem, ARTCC'lerin ve Havalimanı Trafik Kontrol Kulelerinin inşasının yanı sıra havalimanı güvenlik iyileştirmelerini de içeren önemli altyapı geliştirmeleri gerektirecektir." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Duffy daha sonra düzenlediği basın toplantısında, kararın kaldırıldığını ve hava sahasını yeniden açtıklarını duyurmuştu.

Dört saatten fazla süren kısıtlama binlerce uçuşun gecikmesine veya iptaline yol açmıştı.