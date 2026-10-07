Kıyafetleri sakın bu derecede yıkamayın! Çamaşır makinesindeki büyük hatalar

Çamaşır makinesini çalıştırırken çoğunlukla elimiz hep aynı ayara gidiyor. Ancak bu derece yıkanan kıyafetler zamanla zarar almaya devam ediyor. Özellikle de yanlış program ve sıcaklık seçimi kumaş dokusuna sanılanın aksine daha fazla zarar veriyor. Sakın kıyafetlerinizi bu ayarda yıkamayın. Farkında olmadan çamaşır makinesinde yapılan büyük hatalar, yeni yıkama yöntemleriyle ezberleri bozmaya geliyor. İşte detaylar…

KIYAFETLERİ SAKIN BU DERECEDE YIKAMAYIN!

Çamaşır makinesi günlük yaşamın olmazsa olmazları arasında yer almaya devam ediyor. Ancak yanlış program ya da sıcaklık derecesi derken kıyafetler de zararlar meydana geliyor. Özellikle de kıyafetlerin daha temiz kalmasını isterken yapılan bu yanlış ayar, her zaman daha iyi sonuç vermez. Burada yapılması gereken kumaşın yapısına uygun olmayan sıcaklık, renklerin solmasına, kıyafetlerin çekmesine ya da elastik yapılarının bozulmasına neden oluyor.

Çamaşır makinesine atmadan önce sadece renklerine göre ayırmak ya da yıkama talimatı okumak her zaman işe yaramıyor. Burada çamaşır makinesinde de birtakım ayarlar yapılması gerekiyor. Öyle ki makinenin sıkma devri bile oldukça önemli bir yerde duruyor.

Çamaşır makinesinde yüksek sıcaklık kullanmak özellikle de hassas kumaşlar açısından büyük riskler oluşturabilir. Pamuklu, sentetik ya da elastik kumaşlar sürekli aynı derece de yıkanırsa kıyafetlerin daha fazla solmasına neden olabilir. Özellikle de günlük çamaşırlarda kullanılan ayarın hep aynı kalması ayrıca makinenin ömrünü bile azaltabilir Elinizin otomatik olarak 40 dereceye gitmesi, en sevdiğiniz kıyafetlerin ömrünü sanılanın aksine daha hızlı tüketir.

Özellikle de sıcak su, kumaş liflerini çok daha hızlı yıpratmasıyla birlikte hassak dokuları geri dönülmez bir iz bırakabilir. Uzmanlar bile sıcaklık derecesi çok olan makinenin hem kıyafetlere hem de makineye zarar verdiğini ifade ediyor. Ancak daha serin bir suda çamaşır yıkamak kıyafetler de form kaybını değil de tüylendirmeyi bile azaltmaya yardımcı oluyor.

Kıyafetleri 40 ya da 60 derece de yıkıyorsanız dikkat edin. Çamaşır makinesinde en sık yapılan hatalardan biri de farklı kumaş türlerinin genellikle hep aynı derece yıkaması olur. Kumaşları kendi türlerine göre yıkmak hem zarar görmelerine engel olur hem de temizlik performansını tam ayarında yapar.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ BÜYÜK HATALAR

Çamaşır makinesinde yapılan büyük hatalar nedeniyle makinenin de bozulmasına neden olur. Bunlardan biri de deterjan gözüne fazla deterjan koymak olur. Gereğinden fazla deterjan koymak kumaşı iyi temizlemez aksine kumaş üzerinde kalıntı oluşmasına neden olur. Bu kalıntı da kötü koku oluşmasına neden olur. Çünkü çamaşır makinesi onu temizlemek için büyük bir uğraş verir. Diğer bir yandan da makineyi ağzına kadar doldurmak oluyor.

Makinenin kapasitesini aşan kıyafet atımı makinenin hareket alanını kısıtlar bu da deterjanın ve suyun her kıyafete ulaşmasına engel olur. Ayrıca aşırı yük makinenin ve kıyafetlerin zorlanmasına neden olur. Özellikle de havlu ya da battaniye gibi kalın kumaşlar makinenin kazanını bile düşürebilir.