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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 10:50

Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş

Çamaşır makinesindeki Eko 40-60 programı, uzun çalışma süresi nedeniyle birçok kişinin en fazla göz ardı ettiği seçeneklerden biri. Saatler süren programın daha fazla elektrik harcadığı düşünülüyor. Ancak durum tam tersine işaret ediyor. Eko program, normal derecede kirli ve 40 ya da 60 derecede yıkanabilen pamuklu çamaşırlar için daha düşük enerji ve su tüketimi hedeflenerek tasarlanıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 10:50

Programın uzun sürmesi ise makinenin daha fazla enerji harcadığı anlamına gelmiyor. Sistem, suyu daha yüksek sıcaklıklara çıkarmak yerine daha düşük sıcaklıklarda daha uzun süre çalışarak enerji kullanımını azaltmayı amaçlıyor. Miele de Eco 40-60 programının enerji ve su tüketimi açısından verimli olduğunu, sıcaklığın yük miktarına göre otomatik şekilde ayarlanabildiğini belirtiyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE MERAK EDİLEN PROGRAM 

Çamaşır makinesinde program süresine bakarak enerji tüketimini tahmin etmek yanıltıcı olabiliyor. Özellikle Eko 40-60 seçeneğinde uzun süre, programın temel çalışma mantığının bir parçası. Yüksek sıcaklıkta yıkama sırasında suyu ısıtmak için daha fazla enerji gerekiyor. Daha düşük sıcaklıklarda çalışan programlar ise bu ısıtma ihtiyacını azaltabiliyor. Bosch da yüksek sıcaklıkta yıkamanın suyu ısıtmak nedeniyle daha fazla enerji gerektirdiğini belirtiyor.

Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş

Bu nedenle ekranda üç veya dört saate yaklaşan bir süre görmek, programın mutlaka daha fazla elektrik tükettiği anlamına gelmiyor.

EKO PROGRAM HER ÇAMAŞIR İÇİN DEĞİL

Burada en sık yapılan hatalardan biri de Eko 40-60 programını bütün çamaşırlarda kullanmak. Bu program esas olarak normal derecede kirli, 40 veya 60 derecede yıkanabilir pamuklu çamaşırlar için tasarlanıyor. Havlu, çarşaf ve pamuklu günlük kıyafetler gibi ürünlerde uygun olabilir. Ancak hassas kumaşlar, yünlüler, ipekler veya özel bakım gerektiren giysiler için yalnızca enerji tasarrufu düşünülerek bu programın seçilmesi doğru değil.

Kıyafetin etiketindeki yıkama talimatı her zaman dikkate alınmalı. Makinenin kullanım kılavuzunda belirtilen program özellikleri de kontrol edilmeli.

Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş

“40 DERECE” YAZIYORSA SU MUTLAKA 40 DERECE Mİ?

Programın adında 40-60 ifadesinin bulunması da sık karıştırılan konulardan biri. Eko 40-60, her yıkamada suyun sabit şekilde 40 veya 60 derece olacağı anlamına gelmiyor. Makinenin modeli ve yük miktarına göre gerçek yıkama koşulları değişebiliyor. Miele, kendi makinelerinde bu programın sıcaklığının yük miktarına göre otomatik ayarlanabildiğini belirtiyor.

Dolayısıyla ekrandaki program adını doğrudan suyun sıcaklığı olarak değerlendirmek doğru değil.

Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş

HIZLI PROGRAMLA EKO PROGRAM KARIŞTIRILMAMALI

Bir başka yaygın hata ise Eko program ile hızlı yıkama programını aynı amaçla görmek. Hızlı programların temel amacı kısa sürede, genellikle az miktarda ve hafif kirli çamaşırları yıkamak. Örneğin , 15 dakikalık hızlı yıkama seçeneğini 2 kilogramdan daha hafif ve az kirli çamaşırlar için öneriyor.

Eko program ise zaman kazanmak için değil, enerji ve su tüketimini azaltmak için tasarlanıyor. Bu nedenle “En kısa program en ekonomik programdır” düşüncesi her makine için doğru değil.

Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş

MAKİNEYİ TAM DOLDURMAK DA ÖNEMLİ

Program seçimi kadar çamaşır miktarı da sonucu etkiliyor. Makinenin kapasitesinden fazla çamaşır doldurmak, yıkama performansını olumsuz etkileyebiliyor. Çamaşırların tambur içinde yeterince hareket edememesi temizliği zorlaştırabiliyor. Üreticiler de makinenin kapasitesinin aşılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Çamaşır makinesinde merak edilen program! Herkes yanlış yapıyormuş

Ancak bunun tersi de her zaman ideal değil. Çok az çamaşır için yüksek kapasiteli programları çalıştırmak yerine, makinenin kullanım kılavuzunda belirtilen uygun program tercih edilmeli. Bazı modeller yük miktarını algılayarak program süresini ve tüketimi değiştirebiliyor. Bu nedenle aynı programın farklı doluluklarda farklı süre göstermesi normal.
 

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#samsung
#Çamaşır Makinesi
#Bosch
#Keşfet
#Miele
#Eco 40-60
#Mavi Kadin
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