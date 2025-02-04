Çamaşır kurutma makinesi kullanmanıza gerek yok! Kıyafetleri kurutmak için en doğru yöntem belli oldu

04 Şubat 2025 16:05 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 16:06

Herkes, evinde kıyafetlerini kurutmak için çeşit çeşit yöntemler deniyor. Kimisi çamaşır kurutma makinesi kullanırken, bazı kişiler ise odanın içine bir askılık kurarak çamaşırlarını kurutmayı tercih ediyor. Ancak bilim insanları, en doğru yöntemin hangisi olduğuna açıklık getirdi.

Araştırmalara göre birçok kişinin evinde uyguladığı çamaşır kurutma yöntemi sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Birmingham Üniversitesi'nden immünoloji uzmanı Dr. Rebecca Drummond, evde çamaşır kurutmanın küf oluşumunu artırabileceği ve bunun sağlık açısından tehlikeli olabileceği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

KAPALI ALANLARDA ÇAMAŞIR KURUTMAK KÜF RİSKİNİ ARTIRIYOR

Islak çamaşırları evin içinde, özellikle havalandırması yetersiz alanlarda kurutmak, ortamdaki nem seviyesini yükselterek küf oluşumuna neden olabiliyor. Dr. Drummond, "Islak çamaşırları havalandırması zayıf olan alanlarda kurutmak, evinizde küf oluşumunu artırır. Bu durum kötü sağlık koşulları ve hatta bazı durumlarda ölümle bile ilişkilendirilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Drummond, soğuk havaya rağmen çamaşırlarınızı yıl boyunca dışarıda kurutmanın en ideal seçenek olduğunu söyledi. Eğer dış mekana erişiminiz yoksa, bir nem giderici (dehumidifier) veya ısıtmalı çamaşır askılığı almanızı tavsiye ediyor.

Küf, spor üreten bir mantar grubu olup genellikle nemli ortamlarda daha çok gelişiyor. Bu nedenle banyoda küf oluşumuna sıkça rastlanır. Dr. Drummond, küf hakkında şunları söyledi:

"Evde küf oluştuğunda duvarlarda siyah veya yeşil renkte lekeler oluşturabilir ve genellikle hoş olmayan küf kokusuna sebep olur. Bu tehlikeyi göz ardı etmemek lazım çünkü uzun süreli küfe maruz kalmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir."

Ayrıca Dr. Drummond, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerin küfe bağlı enfeksiyonlar açısından yüksek risk taşıdığını belirterek, "Bağışıklık sistemi zayıf veya hasarlı kişiler, mantar enfeksiyonları nedeniyle ciddi şekilde hastalanma riski altındadır. Aspergillus gibi küf türleri, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde veya astım, kistik fibroz ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer rahatsızlıklarına sahip kişilerde enfeksiyona yol açabilir" bilgisini paylaştı.