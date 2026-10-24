İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü 14 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşen kesintiler kimi bölgelerde 8 saat kadar sürecek. Binlerce kişiyi etkileyecek elektrik kesintilerin bir olumsuzluğa yol açmasının önüne geçilmesi amacıyla BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı, vatandaşları uyardı. İşte ayrıntılar…
İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Fatih, Bayrampaşa, Beşiktaş, Bağcılar, Zeytinburnu, Beyoğlu, Esenler, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bazı ilçelerde kesintiler gece yarısı devam ederken, bazı bölgelerde sabah 09.00’da başlayıp akşam 17.00’ye kadar devam edecek. İşte 25 Ekim İstanbul elektrik kesintileri listesine dair detaylar…
00:00-08:00
00:00-08:00
00:00-08:00
00:00-06:00
00:00-06:00
00:00-06:00
11:00-18:00
00:00-08:00
00:00-08:00
00:00-08:00
00:00-08:00
08:00-15:00
08:00-15:00
10:00-18:00
10:00-18:00
09:00-17:00
09:00-17:00
08:00-15:00
12:00-17:00
00:00-06:00
00:00-06:00
09:00-17:00
09:00-17:00
09:00-15:00
08:00-15:00
12:00-17:00