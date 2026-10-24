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İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 15:50
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1
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü 14 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşen kesintiler kimi bölgelerde 8 saat kadar sürecek. Binlerce kişiyi etkileyecek elektrik kesintilerin bir olumsuzluğa yol açmasının önüne geçilmesi amacıyla BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı, vatandaşları uyardı. İşte ayrıntılar…

2
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Fatih, Bayrampaşa, Beşiktaş, Bağcılar, Zeytinburnu, Beyoğlu, Esenler, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bazı ilçelerde kesintiler gece yarısı devam ederken, bazı bölgelerde sabah 09.00’da başlayıp akşam 17.00’ye kadar devam edecek. İşte 25 Ekim İstanbul elektrik kesintileri listesine dair detaylar…

3
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

AVCILAR-TAHTAKALE MAHALLESİ

00:00-08:00

4
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

AVCILAR-TAHTAKALE MAHALLESİ

00:00-08:00

5
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

AVCILAR-TAHTAKALE MAHALLESİ

00:00-08:00

6
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

AVCILAR-ŞAHİNTEPE MAHALLESİ

00:00-06:00

7
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

AVCILAR-ŞAHİNTEPE MAHALLESİ

00:00-06:00

8
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

AVCILAR-ŞAHİNTEPE MAHALLESİ

00:00-06:00

9
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAĞCILAR-YENİMAHALLE MAHALLESİ

11:00-18:00

10
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAĞCILAR-YENİMAHALLE MAHALLESİ

00:00-08:00

11
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAŞAKŞEHİR-ALTINŞEHİR MAHALLESİ

00:00-08:00

12
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAŞAKŞEHİR-ŞAHİNTEPE MAHALLESİ

00:00-08:00

13
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAŞAKŞEHİR-KAYABAŞI MAHALLESİ

00:00-08:00

14
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAŞAKŞEHİR-TERAZİDERE MAHALLESİ

08:00-15:00

15
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BAYRAMPAŞA-VATAN MAHALLESİ

08:00-15:00

16
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BEŞİKTAŞ-KONAKLAR MAHALLESİ

10:00-18:00

17
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BEYOĞLU-HACIAHMET MAHALLESİ

10:00-18:00

18
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BÜYÜKÇEKMECE-TÜRKOBA MAHALLESİ

09:00-17:00

19
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

BÜYÜKÇEKMECE-MİMAR SİNAN MERKEZ MAHALLESİ

09:00-17:00

20
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ESENLER-ORUÇREİS MAHALLESİ

08:00-15:00

21
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ESENYURT-ORHAN GAZİ MAHALLESİ

12:00-17:00

22
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ESENYURT-SULTANİYE MAHALLESİ

00:00-06:00

23
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ESENYURT-AKŞEMSEDDİN MAHALLESİ

00:00-06:00

24
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

FATİH-RÜSTEMPAŞA MAHALLESİ

09:00-17:00

25
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

SİLİVRİ-GAZİTEPE MAHALLESİ

09:00-17:00

26
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ŞİŞLİ-BOZKURT MAHALLESİ

09:00-15:00

27
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ZEYTİNBURNU-MALTEPE MAHALLESİ

08:00-15:00

28
İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

ARNAVUTKÖY-ÖMERLİ MAHALLESİ

12:00-17:00

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