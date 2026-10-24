İstanbul’da 14 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ mahalle mahalle açıkladı

İstanbul’da 25 Ekim Pazar günü Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Şişli, Esenyurt, Fatih, Bayrampaşa, Beşiktaş, Bağcılar, Zeytinburnu, Beyoğlu, Esenler, Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bazı ilçelerde kesintiler gece yarısı devam ederken, bazı bölgelerde sabah 09.00’da başlayıp akşam 17.00’ye kadar devam edecek. İşte 25 Ekim İstanbul elektrik kesintileri listesine dair detaylar…