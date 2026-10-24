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Gündem
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:33

Orta Doğu’da bu gece ne olacak? Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den kritik değerlendirme

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası saldırısı Orta Doğu’da savaş endişesini artırırken, Körfez ülkelerine verilen güvenlik mesajları dikkat çekti. Katar Lusail Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orta Doğu Uzmanı Dr. Muhammed Mazhar Şahin, olası saldırının bölgesel dengelere etkisini ve Körfez ülkelerini bekleyen riskleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Orta Doğu’da bu gece ne olacak? Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den kritik değerlendirme
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:33

Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğinde mi? ve ’in ’a yönelik olası saldırısı, yalnızca Tahran’ı değil, tüm ’i ateş çemberine sürükleyebilir. Bölge ülkelerine yapılan güvenlik uyarıları, Amerikan diplomatlarına yönelik tehditler ve olası misilleme senaryoları, kritik soruları beraberinde getiriyor: Saldırı kapıda mı, Körfez ülkeleri kendilerini koruyabilecek mi ve yeni bir savaşın faturası dünyaya nasıl yansıyacak? Katar Lusail Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Orta Doğu Uzmanı Dr. Muhammed Mazhar Şahin, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a değerlendirdi.

Orta Doğu’da bu gece ne olacak? Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den kritik değerlendirme

MİSİLLEMELERİN HEDEFİ HALİNE GELDİLER

Bugün yaşanan gelişmeler, fiilî bir saldırı hazırlığına mı yoksa İran’ı taviz vermeye zorlayan bir baskı stratejisine mi işaret ediyor?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: ABD ve İsrail’in yine çeşitli gerekçeler öne sürerek İran’a yönelik yeni bir askerî saldırı başlatabileceğini düşünüyorum. Bugün Körfez ülkelerine verilen mesajlara baktığımızda, bölgenin yeni bir askerî gerilime hazırlandığına ilişkin ciddi işaretler görüyoruz.

Körfez ülkelerine, “Husiler Suudi Arabistan’dan başka ülkelere de saldırabilir.” deniliyor.

“Ülkenizdeki ABD’li diplomatlara yönelik saldırı tehdidi var.” denilerek diplomatların ülkeden ayrılması gündeme getiriliyor.

Bir taraftan saldırı ihtimalinden söz edilirken diğer taraftan Körfez ülkelerine, “Biz saldıracağız ama sizi koruyacağız.” mesajı veriliyor.

Buradaki temel çelişki şudur: Bölgeyi yeni bir savaşın içine sürükleyebilecek adımları atan aktörlerin, aynı zamanda Körfez ülkelerine güvenlik garantisi vermesi bekleniyor. Oysa Körfez ülkelerinin en büyük endişesi, kendi topraklarının ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle misillemelerin hedefi hâline gelmesidir.

Orta Doğu’da bu gece ne olacak? Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den kritik değerlendirme

BU GECE SALDIRI İHTİMALİ ÇOK GÜÇLÜ

Özellikle bu gece bir saldırı ihtimalinden söz ediliyor. Mevcut veriler böyle bir zamanlamayı destekliyor mu, yoksa saldırının gününü ve saatini öngörmek mümkün değil mi?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: Saldırının tam olarak hangi gün ve saatte gerçekleşeceğini kesin biçimde söylemek mümkün değil. Ancak mevcut gelişmeler ışığında, bu gece bir saldırı ihtimalini güçlü görüyorum. Bununla birlikte, kamuoyuna yansıyan uyarılar ve askerî hareketlilik tek başına saldırının bu gece başlayacağını kanıtlamaz. Bu nedenle ihtimali ciddiye almakla kesinlik iddiasında bulunmayı birbirinden ayırmak gerekiyor.

Orta Doğu’da bu gece ne olacak? Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den kritik değerlendirme

Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları, İran’a karşı yeni bir askerî operasyonun gerekçesi veya hazırlık unsuru olarak kullanılabilir mi?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: Husilerin saldırıları, İran’a karşı yeni bir askerî operasyon için gerekçe oluşturmak veya bölgedeki tehdit algısını yükseltmek amacıyla kullanılabilir. Ancak Husilerin her saldırısının doğrudan ABD ve İsrail tarafından planlandığını ya da İran’a yönelik bir operasyonun hazırlığı olduğunu gösteren somut kanıtlar olmadan böyle bir sonuca varamayız. Burada asıl dikkat edilmesi gereken, bölgesel güvenlik tehditlerinin daha geniş bir askerî müdahalenin gerekçesine dönüştürülmesi ihtimalidir.

Orta Doğu’da bu gece ne olacak? Dr. Muhammed Mazhar Şahin'den kritik değerlendirme

ABD ve İsrail’in İran’a saldırması hâlinde dünyanın karşı karşıya kalacağı en önemli güvenlik riskleri neler olur?

Dr. Muhammed Mazhar Şahin: İran’a yönelik yeni bir saldırı, İran’ın misillemeleriyle sınırlı kalmayabilir. Körfez ülkelerindeki Amerikan üsleri, enerji altyapısı, petrol ve doğal gaz tesisleri ile Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu da enerji fiyatlarının yükselmesine, küresel ticaretin aksamasına ve savaşın başka ülkelere yayılmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, Körfez ülkelerinin ihtiyacı yeni bir savaş değil, gerçek bir güvenlik ve istikrar düzenidir. Bölge ülkeleri, kendi topraklarının başka aktörlerin askerî hesaplaşmalarında bir cepheye dönüşmesini önlemek zorundadır.

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#israil
#ABD
#körfez
#iran
#Dr Muhammed Mazhar Şahin
#Gündem
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