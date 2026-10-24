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Magazin
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:18

Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut’tan ilk açıklama geldi

Sevilen sanatçı Hakkı Bulut, dün akşam İstanbul Beylikdüzü’nde bir restoranda sahne aldığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini tedirgin eden olayın ardından sabah saatlerinde taburcu edilen Bulut hastane çıkışında sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra 1 saat spor yapacağım" dedi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 11:18

81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, dün akşam saatlerinde ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Ünlü isim gerçekleştirilen müdahalelerin ardından sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

HABERİN ÖZETİ

Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut’tan ilk açıklama geldi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Beylikdüzü'nde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Hakkı Bulut, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir restoranda sahnedeyken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen sanatçı, geceyi hastanede geçirdi.
Müdahalelerin ardından sabah saatlerinde taburcu edilen Bulut, tekerlekli sandalye ile hastane çıkışına gelip yürüyerek aracına bindi.
Sağlık durumuna ilişkin konuşan Bulut, tansiyonun kendisini bu hale getirdiğini ve biraz sonra Ataköy'de 1 saat spor yapacağını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut’tan ilk açıklama geldi

"1 SAAT SPOR YAPACAĞIM"

Tekerlekli sandalye ile hastane çıkışına gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Burada sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" şeklinde konuştu

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ETİKETLER
#Hakkı Bulut
#Beylikdüzü
#Adnan Kahveci Mahallesi
#Ataköy
#Magazin
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