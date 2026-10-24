81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Ünlü isim gerçekleştirilen müdahalelerin ardından sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

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HABERİN ÖZETİ Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut’tan ilk açıklama geldi Beylikdüzü'nde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hakkı Bulut, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir restoranda sahnedeyken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen sanatçı, geceyi hastanede geçirdi. Müdahalelerin ardından sabah saatlerinde taburcu edilen Bulut, tekerlekli sandalye ile hastane çıkışına gelip yürüyerek aracına bindi. Sağlık durumuna ilişkin konuşan Bulut, tansiyonun kendisini bu hale getirdiğini ve biraz sonra Ataköy'de 1 saat spor yapacağını söyledi.

"1 SAAT SPOR YAPACAĞIM"

Tekerlekli sandalye ile hastane çıkışına gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Burada sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" şeklinde konuştu