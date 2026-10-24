Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılan Hakkı Bulut’tan ilk açıklama geldi

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İstanbul
81 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan bir restoranda sahne alan, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyon rahatsızlığı olduğu öğrenilen Hakkı Bulut, geceyi hastanede geçirdi. Ünlü isim gerçekleştirilen müdahalelerin ardından sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Tekerlekli sandalye ile hastane çıkışına gelen Bulut, yürüyerek aracına bindi. Burada sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bulut, "Tansiyon beni bu hale getirdi. Biraz sonra Ataköy’de 1 saat spor yapacağım" şeklinde konuştu