İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, spor verisi analitiği alanında çalışan Spordata isimli firma incelemeye alındı. Firmanın, Şans Girişim, Nesine ve Bilyoner gibi yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: “Fena para yapacağız” Spor verisi analitiği firmasında çalışan O.B.'nin canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek şirketleri 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmiş ve olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştır. Spordata isimli firmada çalışan veri analisti O.B.'nin canlı bahisleri 7 saniye geciktirip ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynatarak 12 milyon lira zarara yol açtığı öne sürüldü. 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanarak tutuklanan O.B.'nin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Şüpheli O.B.'nin WhatsApp yazışmalarında iletişim kurduğu kişilerden yasal bahis sitelerinde hesap açmalarını istediği ve bir kişiye 'Fena para yapacağız' yazdığı tespit edildi. Tutuklanan şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi, 23 Ekim tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

CANLI BAHİSLERİ 7 SANİYE GECİKTİRDİ

Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. Şüphelinin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle Spordata ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı öne sürüldü.

192 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

Söz konusu soruşturma kapsamında 21 Temmuz 2026 tarihinde yakalanan O.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporu incelendi. İncelemede, şüphelinin hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı belirlendi.

WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada, şüpheli O.B. ile birlikte hareket ettiği öne sürülen kişilerin WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. İddiaya göre O.B., iletişim kurduğu kişilerden yasal bahis sitelerinde hesap açmalarını istedi.

“FENA PARA YAPACAĞIZ”

Yazışmalarda şüphelinin bir kişiye “Fena para yapacağız” mesajını gönderdiği görüldü. Başka bir yazışmada ise karşı tarafın, “İllegal bir şeyse beni sokma” diyerek şüpheliye yanıt verdiği belirtildi.

8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Yürütülen çalışmalar kapsamında, tutuklanan şüphelinin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.