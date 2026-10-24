İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında yeni gelişme yaşandı. Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

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HABERİN ÖZETİ Sarıgül soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi ve 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda parayı akladığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Müştekiler, 80 milyon avro tutarında sözleşme, 100 milyon avroluk havale işlemi, 1 milyar avroluk fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gibi iddialarda bulundu. Soruşturma kapsamında daha önce Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmış, bazıları hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı. Yeni operasyonda firari olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşı K.P. ve M.B'nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, müştekilerin, "80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği", "100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği", "1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği" ve "1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı" yönünde iddialarda bulundukları ifade edilmişti.

Ayrıca müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel'e ilettiklerini, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürdükleri vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Müşteki ifadeleri, sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi. TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar, ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Soruşturma işlemleri devam etmektedir."

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların devamında ise Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, diğer 15'i tutuklanmıştı.

Şüpheli Emir Sarıgül de 21 Ekim'de çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen başka bir operasyonda da Beşir Ömer Demir, Çağlar Sezgin, Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı gözaltına alınmıştı. Tunç, Avcı ve Sezgin'in tutuklanmasına, Demir ve Eren hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.