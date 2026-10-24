Altın bozduran yanacak: Tuna Kaya'dan 3 Kasım sonrası için korkutan senaryo

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İstanbul
Altında kritik destek kırıldı, gümüşte düşüş derinleşti! Petrol için 150 dolar senaryosu gündemdeyken gözler Fed’in faiz kararına ve 3 Kasım sonrasına çevrildi. Altın 3.600 dolara kadar gerileyebilir mi? Ekonomist Tuna Kaya, kendi Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Önümüzdeki hafta Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Küresel piyasaların odağında özellikle Fed’in kararı ve yüksek petrol fiyatları karşısında enflasyonla mücadeleye ilişkin vereceği mesajlar olacak.
Petrol fiyatlarının 120 dolara doğru ilerlediğine dikkat çeken piyasa değerlendirmesinde, Orta Doğu’da gerilimin yeniden tırmanması halinde petrolün 150 doların üzerine çıkabileceği ve piyasalarda yeni bir şok dalgasının yaşanabileceği belirtildi. Altın ve gümüşte kısa vadeli düşüş ihtimaline işaret edilirken, orta ve uzun vadeli görünümde bu varlıkların korunmaya devam edildiği vurgulandı.
Önümüzdeki hafta üç büyük merkez bankası faiz kararlarını açıklayacak. Çarşamba günü saat 21.00’de Fed’in faiz kararı açıklanacak. Perşembe günü saat 16.15’te Euro Bölgesi’nin faiz kararı duyurulacak. Cuma günü ise sabaha karşı saat 06.00’da Japonya’nın faiz kararı takip edilecek.
Bu kararların piyasalar üzerinde son derece etkili olması bekleniyor. Özellikle Fed’in faiz kararı öne çıkıyor. Toplantıda faiz artırımı beklenmezken Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yüksek petrol fiyatları karşısında enflasyonun nasıl kontrol altına alınacağına ilişkin açıklamalarının piyasalara damga vuracağı değerlendiriliyor.
Petrol fiyatları adım adım 120 dolar seviyesine ilerliyor. 3 Kasım sonrasında Orta Doğu’nun adeta bir kan gölüne dönebileceği değerlendirilirken, Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı’ndan petrol geçişlerinde yaşanan sıkıntıların savaşın yeniden başlamasıyla daha da büyüyebileceğine dikkat çekiliyor.
Savaşın yeniden başlaması halinde petrol fiyatlarının 150 dolar seviyesinin üzerine dahi çıkabileceği ve piyasalarda yeni bir şok dalgasının yaşanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle özellikle 3 Kasım ara seçimlerinin ardından yaşanacak gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Bu süreçte haber akışlarının dikkatle izlenmesi gerektiği belirtilirken, varlıkların yüzde 40’tan fazlasının nakitte tutulmaya devam edildiği ifade ediliyor.
ABD borsalarında Nasdaq, önceki günkü kayıplarının çok az bir kısmını geri aldı. S&P 500’de hafif bir yükseliş, yani tepki yükselişi görülürken Dow Jones ve Russell 2000 endekslerinde de tepki yükselişleri yaşandı.
Altın, bugün itibarıyla 4.000 dolar seviyesindeki kritik desteğini kaybetti ve bir ara 3.980 dolara kadar geriledi. Gram altında da 6.400 lira seviyesi kırılırken fiyat 6.386 lira seviyesinde bulunuyor. Gram gümüş 86 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dolar/TL kuru 49,73 seviyesinde bulunurken, kurdaki artış miktarının önceki aya kıyasla bu ay biraz daha yükseldiği belirtiliyor. Euro/TL ise 55,73 seviyesinde.
Metallerin performansına bakıldığında, yıl başından bu yana bakırın yüzde 14 prim yaptığı görülüyor. Altın yüzde 8’e yakın, gümüş yüzde 25, platin yüzde 27 ve paladyum yüzde 37 oranında değer kaybetmiş durumda.
Son bir yıllık dönemde bakır yüzde 27, gümüş ise yüzde 10 kazandırdı. Platin yüzde 1,87, altın ise yüzde 3,18 oranında değer kaybetti.
Beş yıllık performansta ise altın dolar bazında yüzde 122, gümüş yüzde 121, platin yüzde 48 ve bakır yüzde 47 oranında değer kazandı. Paladyum ise yüzde 48 değer kaybetti.
Büyük resme bakıldığında altının uzun vadede kazandırdığı görülüyor. Kısa vadede özellikle ABD’de tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi ve kasım ayı itibarıyla Orta Doğu’da gerilimin artmasıyla altın ve gümüşte ilk etapta bir miktar düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor. Ancak bu kayıpların daha sonra hızlı bir şekilde telafi edilebileceği öngörülüyor.
Bu nedenle orta ve uzun vadede altın ve gümüş tutulmaya devam ediliyor. Bu varlıkların hem küresel jeopolitik risklere hem de yurt içinde yaşanabilecek olası dolar/TL kur şoklarına karşı koruma sağlayacağı, böylece çift taraflı bir koruma kalkanı oluşturacağı ifade ediliyor.
Altın 4.700’lü seviyelere kadar yükselmişti. Ardından 4.500 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle birlikte satış sinyali oluştu. Altında ilk destek 4.100 dolar seviyesi olarak öne çıkarken 4.000 dolar ana destek işlevini koruyor. Altının şu anda bu kritik bölgelerde bulunduğu ve merkez bankalarının 4.000-4.100 dolar bandında ciddi alımlar yaptığı belirtiliyor.
Bu nedenle altının haftayı 4.000 dolar civarında kapatması ve önümüzdeki hafta bu seviyeyi koruyup koruyamayacağı önem taşıyor. Kısa vadeli görünüm açısından kritik soru, altının önümüzdeki hafta 4.000 doların üzerinde kalıp kalamayacağı.
Altının 3.800 dolara, hatta belki 3.600 dolara kadar gerileyebileceği değerlendiriliyor. Ancak bu ihtimalin altın ve gümüşün hikâyesinin bittiği anlamına gelmediği vurgulanıyor. Çünkü bu varlıkların hikâyesi yalnızca traderların yaptığı işlemlerden ibaret değil.
Piyasada büyük oyuncular ve merkez bankaları bulunuyor. Merkez bankalarının alım yönünde kararlı bir tutum sergilediği, çok büyük bankaların ve kuruluşların da ETF’ler üzerinden alım yaptığı belirtiliyor. Altın ve gümüş ETF’lerinde yapılan yatırımların karşılığında fiziki altın ve gümüş tutulması gerekiyor.
Gümüş tarafında ise 56 dolar seviyesindeki kritik destek kaybedildi. Bu seviyenin altında 50 dolar bulunuyor. Gümüşte toparlanmadan söz edebilmek için ilk etapta yeniden 60 dolar seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor.