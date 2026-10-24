Altın bozduran yanacak: Tuna Kaya'dan 3 Kasım sonrası için korkutan senaryo

Bu nedenle orta ve uzun vadede altın ve gümüş tutulmaya devam ediliyor. Bu varlıkların hem küresel jeopolitik risklere hem de yurt içinde yaşanabilecek olası dolar/TL kur şoklarına karşı koruma sağlayacağı, böylece çift taraflı bir koruma kalkanı oluşturacağı ifade ediliyor.

