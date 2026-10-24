Metrelerce havaya uçtu, yere düşünce kaçmaya devam etti: Hatay’da film gibi olay

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet sürücüsü polis ekiplerinin ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerden kaçan motosikletli polis aracına çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette yolcu konumundaki şahıs metrelerce havaya uçtu ardından hem sürücü hem yolcu yere düştü. Motosikletin sürücüsü olay yerinde kalırken, yolcu kaçmaya devam etti. Polis aracına çarpan motosikletteki 2 kişinin savrulduğu anlar ve kazanın ardından kaçış anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.