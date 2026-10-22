Yokuş aşağı inerken kontrolü kaybetti: Esenyurt'ta feci kaza kamerada

Esenyurt'ta yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce motosikletliye, ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. İki kişinin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü Muhammet Kürbüz, hızla yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir motosiklete ardından da kaldırımda yürüyen yayaya çarparak altına aldı.

Otomobil bir kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.