24 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın enflasyon ve faiz baskısıyla düşüşte

24 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yeniden tırmanması enflasyon endişelerini artırdı. Ayrıca FED'in faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutacağı beklentisi de altına değer kaybettirdi.

Ons altın 4 bin dolar seviyesinin altını görürken, gram altın ise 6 bin 380 TL seviyelerine geriledi.

Hafta boyunca düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 24 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...