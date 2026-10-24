24 Ekim 2026 altın fiyatları | Altın enflasyon ve faiz baskısıyla düşüşte

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İstanbul
24 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yeniden tırmanması enflasyon endişelerini artırdı. Ayrıca FED'in faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutacağı beklentisi de altına değer kaybettirdi.
Ons altın 4 bin dolar seviyesinin altını görürken, gram altın ise 6 bin 380 TL seviyelerine geriledi.
Hafta boyunca düşüş yaşayan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 24 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.995,44 dolar
Satış: 3.995,95 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.810 TL
Satış: 5.923 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 41.583 TL
Satış: 42.047 TL
TAM ALTIN
Alış: 41.304,89 TL
Satış: 42.128,90 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20.856 TL
Satış: 21.091 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.428 TL
Satış: 10.549 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.383,95 TL
Satış: 6.384,76 TL