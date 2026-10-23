Altın için çakılma alarmı! Tuna Kaya'dan korkutan 3800 dolar uyarısı geldi

Borsadaki tüm hisselerin toplam değerinin 19 Nisan tarihinde 500 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kaya, bu değerin 300 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Arada 200 milyar dolarlık önemli bir kayıp bulunduğunu belirten Kaya, fon kriziyle birlikte kayıpların daha da arttığını dile getirdi.

