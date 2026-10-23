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Altın için çakılma alarmı! Tuna Kaya'dan korkutan 3800 dolar uyarısı geldi

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 16:13
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1
altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş

Ekonomist Tuna Kaya, altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü, kripto para piyasasındaki kritik destek seviyelerini ve Borsa İstanbul’da fon kriziyle birlikte yaşanan kayıpları değerlendirdi. Kaya, piyasalardaki belirsizliklere dikkat çekerek yatırım stratejisine ilişkin görüşlerini paylaştı.

2
Altın ve gümüşte kritik destek seviyeleri

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ

Gümüşün 55 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdığını belirten Tuna Kaya, gram gümüşün 90 seviyesinin altında 87,34 seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Gram altında ise 6.500 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını ve fiyatın 6.440 seviyesinde olduğunu belirtti.
 

3
Altının 4.000 dolar desteği

Altının 4.000 dolar desteğine dayandığını söyleyen Kaya, bu seviyenin oldukça güçlü bir destek olduğunu vurguladı. Altının bu bölgeye geldiğinde özellikle Çin Merkez Bankası ve diğer önemli merkez bankalarının alım yaptığını belirten Kaya, söz konusu bölgenin kritik önem taşıdığını ifade etti.

 

4
Merkez bankalarının alımları

Merkez bankalarının alımlarının yeterli olmaması durumunda altının 3.800-3.900 dolar bandına gerileyebileceğini belirten Kaya, bunun kısa vadede yaşanabilecek bir gelişme olduğunu söyledi. Altının mevcut kargaşada düşüş yaşasa bile kendisini hızla toparlayacağını dile getirdi.
 

5
Orta ve uzun vadeli beklentileri

Orta ve uzun vadeli beklentilerini de paylaşan Kaya, 6 ay ve 1 yıllık süre zarfında altının yükselmesini beklediğini belirtti. Altının önceki zirve bölgesi olan 5.700 dolar seviyesini önümüzdeki yıl aşma potansiyeli taşıdığını ifade eden Kaya, altın pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini söyledi.
 

6
Gümüş

Gümüşte ise 55 dolar seviyesindeki kritik desteğin kaybedildiğine dikkat çeken Kaya, aşağı yönlü hareketlerde 50 dolar ana desteğini takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.
 

7
Bitcoin ve Ethereum için düşüş uyarısı

BİTCOİN VE ETHEREUM İÇİN DÜŞÜŞ UYARISI

Kripto para piyasasını da değerlendiren Tuna Kaya, bir önceki gün kripto varlıklarda toparlanma görüldüğünü ancak piyasalardaki kaotik ortamda Bitcoin'in 82.000 dolar desteğini kaybettiğini ifade etti.
 

8
Bitcoin

Bitcoin'in 82.000 doların altında kalmaya devam etmesi durumunda 75.000 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirten Kaya, Ethereum'da da 2.400 dolar desteğinin kaybedildiğini söyledi.
 

9
Borsa İstanbul'da dolar bazında düşüş riski

BORSA İSTANBUL'DA DOLAR BAZINDA DÜŞÜŞ RİSKİ

Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğini değerlendiren Kaya, 230 dolar seviyesinin de kaybedildiğini belirtti. Bu seviyenin altında 217 doların bulunduğunu ifade eden Kaya, 217 doların altında ciddi bir boşluk olduğunu söyledi.
 

10
Borsa İstanbul

Söz konusu seviyenin kaybedilmesi durumunda dolar bazında çok daha büyük düşüşlerin görülebileceğini belirten Kaya, Borsa İstanbul'da TL bazında düşüş yaşanması ve aynı zamanda dolar/TL kurunda sıçrama meydana gelmesi halinde endeksin 120-130 dolar seviyelerine kadar geri çekilebileceğini ifade etti.

 

11
300 milyar dolara yaklaştığı

Borsadaki tüm hisselerin toplam değerinin 19 Nisan tarihinde 500 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Kaya, bu değerin 300 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Arada 200 milyar dolarlık önemli bir kayıp bulunduğunu belirten Kaya, fon kriziyle birlikte kayıpların daha da arttığını dile getirdi.
 

12
Borsa İstanbul

Kaya, fon krizinin ortaya çıkmasının ardından Borsa İstanbul genelinde 150 milyar dolarlık çok büyük bir kayıp yaşandığını ifade etti.
 

13
JPMorgan gelişmesi ve tüketici güvenindeki gerileme

JPMORGAN GELİŞMESİ VE TÜKETİCİ GÜVENİNDEKİ GERİLEME

Piyasalara ilişkin bir diğer gelişmeye dikkat çeken Kaya, JPMorgan'ın Türkiye Menkul Kıymetler Birimi'nin faaliyetlerini durdurmayı planladığını belirtti.
 

14
Tüketici güven endeksi

Tüketici güven endeksindeki gerilemeye de değinen Kaya, endeksin aylık bazda yüzde 7,7 düştüğünü ve fon kriziyle birlikte düşüşün sert bir ivme kazandığını söyledi.
 

15
Tüketici güveni

Tüketici güveninin özellikle 90 seviyesinin altında bulunmasının seçim ihtimali açısından önemli olduğunu belirten Kaya, tüketici güveni yükselmeden AK Parti ve Meclis'in seçim kararı almadığını ifade etti. Kaya, tüketici güveni artmadan seçim ihtimalinin güçlü görünmediğini dile getirdi.
 

16
PETROL FİYATLARI VE FAİZ ENDİŞESİ PİYASALARI ETKİLİYOR

PETROL FİYATLARI VE FAİZ ENDİŞESİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Genel piyasa görünümüne ilişkin değerlendirmesinde Kaya, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasının ve petrol fiyatlarındaki yükselişin piyasalarda kaygı yarattığını belirtti.

 

17
Petrol fiyatları

Petrol fiyatlarının yükselmesiyle faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı yönündeki endişelerin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
 

18
nakit pozisyonu

Piyasalardaki gelişmeler karşısında daha önce dile getirdikleri stratejiyi hatırlatan Kaya, nakit pozisyonunun yüksek tutulması gerektiğini belirtti.
 

19
Altın ve gümüş

Kaya, yatırım yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

“Ne mutlu ki bizler bu okumayı önceden yaptık ve ne dedik? Yüzde 40'ın üzerinde nakitte duralım. Altın ve gümüşü tutalım. Düştükçe ekleme yapabiliriz. ABD borsaları ve kripto tarafında varlıklarımızı azaltalım. Borsa İstanbul'dan da şu an itibarıyla uzak duralım şeklinde konuşmuştuk.”

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