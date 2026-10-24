Avcılar’da güpegündüz 200 kilo patatesi böyle çaldılar

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İstanbul
İstanbul Avcılar’da plakasız kamyonetle gelen 3 kişi, market önündeki 200 kilo patatesi dakikalar içerisinde çaldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün Avcılar ilçesi Firüzköy Mahallesi’nde bulunan bir marketin önünde yaşandı. Güpegündüz plakası kamyonetle market önüne gelen 3 kişi, dükkan önünde bulunan 200 kilo patatesi kamyonete yükleyip kaçtı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüphelilerin rahatlığı adeta pes dedirtti.
Polis ekipleri hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.