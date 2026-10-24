Çankırı'nın Bayramören ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ Mantar toplama yolculuğu faciayla bitti: 4 ölü, 1 yaralı Çankırı'nın Bayramören ilçesinde mantar toplamaktan dönenlerin bulunduğu otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Recep Yazıcı idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanıp ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Recep Yazıcı ile araçta bulunan Ayşe Öztürk, Fatma Duman ve Kibar Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan H.E. ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Recep Yazıcı (77) idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Recep Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi. Yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin bölgeden alınması için ekipler çalışma başlattı.

MANTAR TOPLAMA DÖNÜŞÜ KAZA

Öte yandan uçuruma yuvarlanan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.