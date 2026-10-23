Yaya geçidinde dehşet! İki öğretmene çarpan otomobil böyle havaya savurdu

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İstanbul
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 anaokulu öğretmenine otomobilin çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan öğretmenlerin yola düştüğü anlar yer aldı.
Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkiinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmenleri S.Ö. ve Y.B.'ye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğretmen havaya savrularak yola düştü.