Diyarbakır’da kaza sonrası yol ringe döndü! Sözlü tartışma tekme yumruklu kavgaya dönüştü

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İstanbul
Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda şehir içi minibüs ile otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası tarafların sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Caddeyi ringe çeviren taraflar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Taraflar, kaza tutanağının alınmasıyla olay yerinden ayrıldı.