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Ekonomi
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:14

Altın ve gümüşte zirve beklentisi çıkmaza girdi: Bu yıl fiyatlarda ilk yaşandı

Bölgesel çatışmalar petrolü uçururken, faiz artırımı beklentileri ve Trump’ın Fed hamlesi gümüş ve altını tetikledi. Gümüşün fiyatı bu yıl ilk kez 54 doların altına düştü, altın en düşük seviyesinden işlem gördü.

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Editor
 Murat Makas
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Altın ve gümüşte zirve beklentisi çıkmaza girdi: Bu yıl fiyatlarda ilk yaşandı
KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 10:14

Cuma günü erken saatlerde petrol fiyatları yükseldi. endeksi yaklaşık %2 artarak 115 doların üzerine çıktı ve son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin 'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Suudi Arabistan'daki çatışmaların artmasıyla aynı zamana denk geliyor. Çatışmalarda petrol tesislerinin hedef alınması fiyatları olumsuz etkiliyor.

Altın ve gümüşte zirve beklentisi çıkmaza girdi: Bu yıl fiyatlarda ilk yaşandı

FAİZ ARTIRIMI ALTIN VE GÜMÜŞÜ VURUYOR

Faiz artırımı olasılığı son haftalarda dalgalandı ve Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun Eylül ayında enflasyonun yüksek kaldığını gösteren verileri yayınlamasının ardından bu ayın başlarında %50'nin üzerine çıktı. ABD’de ekim ayında faiz artırımının son derece tartışmalı olacağı değerlendiriliyor. Faiz artırımının özellikle gümüş fiyatlarını doğrudan etkileyeceği ön görülüyor.

Altın ve gümüşte zirve beklentisi çıkmaza girdi: Bu yıl fiyatlarda ilk yaşandı

GÜMÜŞTE İLK

Petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle altın düşerken, gümüş yıl başından bu yana  ilk kez en düşük seviyesine geriledi. Gümüşün fiyatı bu yıl ilk kez 54 doların altına düştü ve Cuma günü saat 09:30 EDT itibariyle %2 düşüşle 53,89 dolardan işlem gördü.

Altın ve gümüşte zirve beklentisi çıkmaza girdi: Bu yıl fiyatlarda ilk yaşandı

ALTIN VE GÜMÜŞ RALLİSİ

Altın ve gümüş fiyatları, her iki metalin de Ocak ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyelerinin oldukça altında seyrediyor. Gümüş şu anda 120 doların üzerindeki rekor yüksek fiyatının yarısından daha az bir seviyede bulunurken, altın da bu yılın başlarında ulaştığı 5.600 dolarlık zirveden çok uzakta.

Altın ve gümüşte zirve beklentisi çıkmaza girdi: Bu yıl fiyatlarda ilk yaşandı

Her iki metal de, faiz indirimleri, teknoloji sektörlerinden gelen metal talebi ve artan uluslararası gerilimler gibi faktörlerin etkisiyle, 2025 sonu ile 2026 başı arasında aylarca süren tarihi bir fiyat rallisine girmişti. Fiyatlar, Başkan 'ın Kevin Warsh'ı Federal Rezerv Başkanı olarak atamasının ardından düştü.

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ETİKETLER
#donald trump
#brent petrol
#suudi arabistan
#Husi Milisleri
#Çalışma İstatistikleri Bürosu
#Ekonomi
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