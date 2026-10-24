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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:57

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor

AKOM yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, yeni hafta için sağanak ve soğuk hava uyarısı geldi. Megakentte etkisi arttıracak sağanak yağışın tarihi belli oldu. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

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Editor
 Özge Sönmez
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AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:57

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da etkisini gösterecek olan ve soğuk havaya dikkat çekildi. Önümüzdeki hafta İstanbul'u yağışlı bir günler bekliyor.

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK 

Yayınlanan son rapora göre, hafta sonu boyunca kent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların 21 derece seviyesinde olması beklenirken, salı gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi. 

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor

SAĞANAK YAĞIŞ CUMA GÜNÜE KADAR SÜRECEK

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağışın etkisini arttıracağı bildirilirken, metrekareye 20 kg'a kadar bekleniyor. Yetkililer, rüzgar ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarırken, sağanağın cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi. 

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

'da hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların bugün itibarıyla rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte yeniden azalarak 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.  

AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor
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ETİKETLER
#İstanbul
#sıcaklık
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#Yağış
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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