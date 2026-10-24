AKOM gün vererek uyardı! İstanbul'da sağanak yağış ve soğuk hava alarmı: Sonbahar sert geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da etkisini gösterecek olan sağanak ve soğuk havaya dikkat çekildi. Önümüzdeki hafta İstanbul'u yağışlı bir günler bekliyor.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Yayınlanan son rapora göre, hafta sonu boyunca kent genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıkların 21 derece seviyesinde olması beklenirken, salı gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ CUMA GÜNÜE KADAR SÜRECEK

Özellikle çarşamba ve perşembe günleri sağanak yağışın etkisini arttıracağı bildirilirken, metrekareye 20 kg'a kadar yağış bekleniyor. Yetkililer, rüzgar ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyarırken, sağanağın cuma gününe kadar devam edeceği belirtildi.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul'da hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması beklenirken, sıcaklıkların bugün itibarıyla rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte yeniden azalarak 20°C'nin altına gerileyeceği öngörülüyor.