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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:19

3 kişi tarafından bagaja konularak kaçırılmıştı: Gerçek çok başka çıktı

Adana’da bir adamın zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldığı görüntüler gündem olmuştu. Olayın detayları ortaya çıktı. Kaçırılan şahsın borçları nedeniyle eve gitmek istemediği için babası, kardeşi ve kuzeni tarafından eve götürüldüğü belirlendi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:19

Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayda; bir grup şahsın yolda gördükleri adamı zorla otomobilin bagajına koyarak kaçırdığı anlar gündem olmuştu. Görüntüler üzerine harekete geçen Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayı kısa sürede aydınlattı.

OLAYIN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı çalışmada, bagaja konularak götürülen kişinin N.Y. (33) olduğu belirlendi. N.Y.’nin borçları nedeniyle bir süredir eve gitmek istemediği, babası M.Y. (61), kardeşi Ö.Y. (30) ve kuzeni S.Y.’nin (39) ise yolda karşılaştıkları N.Y.’yi zorla otomobilin bagajına koyarak eve götürdükleri tespit edildi.

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen baba, kardeş ve kuzen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. N.Y.’nin ailesinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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ETİKETLER
#asayiş şube müdürlüğü
#Gasp Büro Amirliği
#Adana İl Emniyet Müdürlüğü
#N.y.
#Yeşilyurt Mahallesi
#3. Sayfa
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