24 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar cumartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 24 Ekim 2026 döviz kurları...