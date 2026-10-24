24 Ekim 2026 döviz kurları | Dolar ve Euro bugün ne kadar?

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İstanbul
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar cumartesi günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 24 Ekim 2026 döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 49,6090 TL
Satış: 49,7746 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,5785 TL
Satış: 55,8683 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,4170 TL
Satış: 66,6848 TL