Sokak ortasında silahlı hesaplaşma: Şanlıurfaspor eski başkan yardımcısı bir şahsı darp etti

Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B.’nin bir şahsı darp etmesi üzerine büyüyen olay, silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre darp edilen şahsın yakınları T.B’yi silahla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfaspor eski Başkan Yardımcılarından T.B., elinde bıçakla alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan T.B. isimli şahsı darp etti. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde bir elinde bıçak bulunan T.B.’nin T.B.’yi darp ettiği, cep telefonuyla kayıt alan kişinin ise "Başkan vurma" diye bağırdığı gözlendi.