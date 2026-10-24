Sosyal medyada tanıştı, hayatı kabusa döndü: Çıplak fotoğraflarını çekip 300 bin lira gasp ettiler

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Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’den 22 Ekim 2026 tarihinde yaşanan olayda bir kişi sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü. Olayda, M.K. (39) sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere belirtilen adrese gitti.
İddiaya göre, buluşma sırasında tanıştığı kişinin yanına giden M.K. ‘nin burada çıplak görüntüsü çekildi.
Şüphelilerin, bu görüntüleri kullanarak baskı ve şantaj yapıp M.K.’nin, telefonundaki banka uygulaması üzerinden zorla 300 bin TL kredi çektirdikleri ve parayı kendi hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.
Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.Y.(21), M.Ö.K.(22), A.A.(25) ve A.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.