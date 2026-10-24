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Gündem
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:03

Sosyal medyada tanıştı, hayatı kabusa döndü: Çıplak fotoğraflarını çekip 300 bin lira gasp ettiler

Samsun'da bir kişi sosyal medya uygulamasından tanıştığı kişilerin tuzağına düştü. Tanıştığı kişiyle buluşmak için adrese giden kişinin çıplak görüntüleri çekildi. Ayrıca zorla telefonundaki bankacılık uygulaması üzerinden 300 bin TL kredi çektirilerek paranın şüphelilerin hesabına aktarıldığı iddia edildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 16:03

’un ilçesi Anadolu Mahallesi’den 22 Ekim 2026 tarihinde yaşanan olayda bir kişi sosyal medyada tanıştığı kişilerin tuzağına düştü. Olayda, M.K. (39) sosyal medya uygulaması üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak üzere belirtilen adrese gitti.

Sosyal medyada tanıştı, hayatı kabusa döndü: Çıplak fotoğraflarını çekip 300 bin lira gasp ettiler

İddiaya göre, buluşma sırasında tanıştığı kişinin yanına giden M.K. ‘nin burada çıplak görüntüsü çekildi.

300 BİN TL KREDİ ÇEKTİRDİLER

Şüphelilerin, bu görüntüleri kullanarak baskı ve şantaj yapıp M.K.’nin, telefonundaki banka uygulaması üzerinden zorla 300 bin TL kredi çektirdikleri ve parayı kendi hesaplarına aktardıkları ileri sürüldü.

Sosyal medyada tanıştı, hayatı kabusa döndü: Çıplak fotoğraflarını çekip 300 bin lira gasp ettiler

OLAYLA BAĞLANTILI KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.Y.(21), M.Ö.K.(22), A.A.(25) ve A.Ç.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden E.Y., M.Ö.K. ve A.A. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Sosyal medyada tanıştı, hayatı kabusa döndü: Çıplak fotoğraflarını çekip 300 bin lira gasp ettiler

Olay yerine sonradan geldiği ileri sürülen A.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Samsun
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#Gündem
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