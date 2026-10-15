Dolandırıcıların radarına giren Hatice soluğu savcılıkta aldı! Sosyal medyadan uyardı

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan şarkıcı Hatice, dolandırıldığını iddia etti. Sosyal medyasından da yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen şarkıcı Hatice, soluğu direkt savcılıkta aldı. Dolandırıcıların radarına giren ünlü isim yaşadıklarının hesabını soracağını belirtirken yaptığı açıklamalar da sert uyarılar da bulundu.

DOLANDIRICILARIN RADARINA GİREN HATİCE SOLUĞU SAVCILIKTA ALDI!

Her zaman dobra açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hatice, kariyerinin dışında magazin dünyasının da yakından takip ettiği kişilerden biri oluyor. Öyle ki son zamanlarda sosyal medyasından yaptığı paylaşımla hayranlarını ve takipçilerini adeta şaşkına çevirdi.

Kendine has tarzıyla adından sık sık söz ettiren şarkıcı Hatice, bu kez talihsiz bir olayla gündeme bomba gibi düştü. Asıl adı Hatice Çarpar olan ünlü isim, kişisel sosyal medya hesabından dolandırıcıların radarına girdiğini söyledi. Yayınladığı paylaşım da internet üzerinden yaptığı bir alışveriş sırasında tuzağa düşürüldüğünü açıkladı.

Dolandırıldığını ifade eden şarkıcı Hatice, yayınladığı videoyla gündeme gelirken süreçle ilgili de açıklamalar da bulunurken soluğu savcılıkta aldı. Yaşadığı mağduriyet üzerine ilgili adli makamlara ulaşacağını ve ayrıca da yakından takip de olacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Sosyal medyasından konu hakkında adeta ateş püskürten şarkıcı Hatice, kendisini dolandırdığını ifade ettiği firmaya sert uyarılar da bulundu. Hatice, evine dresuar almak isterken büyük bir mağduriyet yaşadığını belirten bir paylaşımla dikkat çekti.

Öyle ki ünlü şarkıcı sahte bir bağlantı üzerinden yüksek miktarda parasını kaybettiğini ifade etti. Uğradığı maddi kaybın ardından duruma tepki gösteren Hatice, “Çok büyük dolandırıldım. Bir firmadan dresuar alacaktım. 5 bin TL'lik dresuar bana 270 bin TL'ye geldi. Şimdi polise gidiyorum.” şeklinde paylaşım yaptı.

Daha sonra takipçilerinin de aynı tuzaklara düşmemesi için dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Hatice, olayın detaylarını “Satıcı kişi bana bir link attı. Bu link üzerinden alışverişinizi oluşturabilirsiniz dedi. Kaybettiğim parama mı yanayım aptal yerine konulduğuma mı yanayım. Kendileriyle de konuştum. O kadar sakinler ki ben böyle bir şey görmedim. PTT AVM diye bir linke yönlendirdiler beni. O linke tıkladım, param gitti. Lütfen dikkatli olun.” şeklinde anlattı.

Ayrıca ünlü isim sosyal medyasından yayınladığı video da ise, “Kimsenin parasını, emeğini ve iyi niyetini kendi çıkarlarınız uğruna hiçe sayamazsınız. Bu işin peşini bırakmayacağım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum ve hakkımı hukuki yollarla sonuna kadar arayacağım. Kimse beni susturabileceğini, bu yaşananları unutturabileceğini sanmasın. Her şeyin hesabını soracağım!” notunu düştü.