Şarkıcı Hatice lüks eviyle gündem oldu! Sosyal medyada büyük ilgi gördü

“Çıt Çıt”, “Fidayda”, “Dönmemem Gerek” ve “Doyamıyorum” gibi hit parçalarla 90’lı yıllardan itibaren müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Hatice, Asiye Acar’ın sunduğu “Pazar Gezmesi” programına konuk oldu. Samimi açıklamaları ve evinin kapılarını izleyicilere açmasıyla dikkat çeken sanatçı, yayın sonrası kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.
ŞARKICI HATİCE LÜKS EVİYLE GÜNDEM OLDU
Program boyunca hem özel hayatına hem de yaşam tarzına dair içten paylaşımlarda bulunan Hatice, daha önce yaptığı ve çok tartışılan gelir açıklamasıyla da yeniden gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, “Hiç sahneye çıkmasam bile aylık 200 bin TL kazanıyorum” sözleriyle büyük yankı uyandırmış, bu çıkışı sosyal medyada geniş tartışmalara neden olmuştu.
DENİZ MANZARASI EVİN EN ÇOK BEĞENİLEN AYRINTILARINDAN
Yayınlanan görüntülerde sanatçının modern ve ferah dekorasyonuyla öne çıkan evi dikkat çekti.
Açık tonların hâkim olduğu amerikan mutfak ve salon bölümünde eskitme tarz sehpa ile mermer desenli TV ünitesi öne çıkarken, geniş pencerelerden görülen deniz manzarası evin en çok beğenilen ayrıntılarından biri oldu.
YATAK ODASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Evin üst katında yer alan yatak odasında bulunan jakuzi detayı ise izleyicilerin en çok konuştuğu unsurlardan biri oldu.
Tavandan tabana uzanan camlarla çevrili odanın sunduğu panoramik manzara, lüks yaşam vurgusunu daha da belirgin hale getirdi. Görüntüler, sosyal medyada “görenleri hayran bıraktı” yorumlarıyla paylaşıldı.
HATİCE KİMDİR?
Hatice, 1990’lı yılların ortalarından itibaren sahneye çıkan ve özellikle hareketli pop şarkılarıyla tanınan bir Türk şarkıcıdır. “Çıt Çıt”, “Fidayda”, “Doyamıyorum” ve “Dönmemem Gerek” gibi parçalarla geniş kitlelere ulaşmış, enerjik sahne performanslarıyla döneminin en dikkat çeken pop figürlerinden biri haline gelmiştir.
Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarına katılımı ve yaptığı açıklamalarla da sık sık gündeme gelen Hatice, 2000’li yıllarda popülerliğini daha da artırmıştır.
Renkli sahne tarzı ve medya görünürlüğüyle Türk pop müziğinin kendine özgü isimlerinden biri olarak anılmaya devam etmektedir.