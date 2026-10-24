Karanlık yolda feci kaza: Aniden önüne çıkan eşeklere çarptı! O anlar kamerada

Adıyaman'ın Kahta-Siverek karayolunda seyir halindeki tır, karanlık yolda aniden önüne çıkan eşeklere çarptı. Yaşanan kaza anı, tırın araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, eşeklerin aniden aracın önüne çıktığı ve çarpma anı yer aldı. Kaza sonrası eşeklerden biri telef olurken hafif yaralanan eşek ise gecenin karanlığında kaçarak gözlerden kayboldu.