Araç kiralama sektöründe tüketici ile şirketleri karşı karşıya getiren problemlerin başında, otomobilin teslim alınması ve iadesi sırasında yaşanan hasar anlaşmazlıkları geliyor. Kiralama öncesinde araçtaki çizik ve göçükleri kontrol etmeyen, fotoğraf veya videoyla kayıt altına almayan vatandaşlar, iade sırasında daha önce oluşmuş hasarların bedelini ödemek zorunda kalabiliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kiralık araçta 'hasar' tuzağı: 5 bin liralık tamire 25 bin lira istendi Araç kiralama sektöründe, araç teslim alma ve iade süreçlerinde yaşanan hasar anlaşmazlıkları tüketicilerle şirketleri karşı karşıya getirmektedir. Kiralama öncesinde araçtaki hasarların fotoğraflanmaması veya kayıt altına alınmaması, iade sırasında daha önce oluşmuş hasarların bedelinin müşteriden talep edilmesine yol açabilmektedir. Teslim tutanağına işlenmeyen hasarlar uyuşmazlıklara neden olmakta, bazı durumlarda onarım maliyetinin çok üzerinde bedeller talep edilebilmektedir. Araç kiralarken kredi kartından provizyon alınması, depozito veya senet imzalatılması gibi uygulamalar, hasar anlaşmazlıklarında tüketiciler için ek mali riskler oluşturmaktadır. Hasar uyuşmazlıklarında teslim tutanağı, fotoğraf, video ve ekspertiz raporları önemli delillerdir. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle hasar bedelinin yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla belgelenmesi ve teslim/iade belgelerinde yer almayan hasarlar için ücret talebine sınırlama getirilmesi öngörülmektedir.

25 BİN LİRA TALEP ETTİLER

Teslim tutanağına işlenmeyen hasarlar, taraflar arasında uyuşmazlıklara yol açıyor. İstanbul Bahçelievler’de yaşanan bir olayda, kiralık otomobilin arka tamponundaki göçük için müşteriden 25 bin lira talep edildi. Tüketicinin kendi ustasından aldığı onarım fiyatı ise 5 bin lira oldu. Kiralama şirketinin onarımı kendisinin yaptırmak istemesi üzerine taraflar arasında anlaşmazlık çıktı ve konu yargıya taşındı. Olay, hasarın boyutunun ve onarım maliyetinin belgelenmesinin önemini ortaya koydu. Araç kiralarken kredi kartından provizyon alınması veya depozito talep edilmesi, hasar anlaşmazlıklarında tüketicinin karşı karşıya kaldığı mali riski artırıyor.

Araç iade edildikten sonra hasar bedeli gündeme geldiğinde, müşteriler depozitolarından kesinti yapılması ya da kartlarından tahsilat gerçekleştirilmesi endişesi yaşıyor. Bazı kiralama işlemlerinde senet imzalatılması da tüketiciler açısından ayrı bir risk oluşturuyor. Hasar konusunda anlaşmazlık yaşanması hâlinde senet ve sözleşme hükümleri, talep edilen bedelin tahsili bakımından önem kazanıyor. Bu nedenle vatandaşların araç kiralarken yalnızca günlük kira bedeline değil, sözleşmedeki hasar, sigorta, depozito ve ek ödeme şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor.

TALEP EDİLEN HER BEDELİ KABUL ETMEYİN

Avukat Selim Candoğan, araç kiralama sektöründeki hasar uyuşmazlıklarında tüketicilerin önemli bir bölümünün dava sürecinin uzunluğu ve masrafları sebebiyle hakkını aramaktan vazgeçtiğini belirtti. Vatandaşların talep edilen her bedeli kabul etmemesi gerektiğini vurgulayan Candoğan, teslim tutanağı, fotoğraf, video ve ekspertiz raporlarının hak arama sürecinde önemli deliller olduğunu kaydetti.

YENİ YÖNETMELİK YOLDA

1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle araç kiralama sektöründe hasar bedelinin yetkili ve bağımsız ekspertiz raporuyla belgelenmesi öngörülüyor. Teslim ve iade belgelerinde yer almayan hasarlar için ücret talebine de sınırlama getiriliyor. Tüketicilerin aracı teslim alırken mevcut hasarları fotoğraf ve videoyla kaydetmesi, tutanağa işletmesi ve iade sırasında da kayıt tutması önem taşıyor.