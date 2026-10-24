Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu seyretmesi, belirli bölgelerde ise sağanak yağış ve sis görülmesi bekleniyor. Batı ve Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Gümüşhane ve Artvin'de şiddetli sağanak öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

19 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Batı ve Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Gümüşhane ve Artvin'de şiddetli sağanak bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İşte bölge bölge illerimizde hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

BURSA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Tokat hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu