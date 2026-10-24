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Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:03

24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde hafta sonu hava güneşli seyredecek. Ancak 3 bölgedeki 19 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatleri için sis ve pus uyarısı yapıldı. İşte 24 Ekim Cumartesi günü hava durumu...

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 08:54
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim 2026 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.

HABERİN ÖZETİ

24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, yurt genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu seyretmesi, belirli bölgelerde ise sağanak yağış ve sis görülmesi bekleniyor.
Batı ve Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Gümüşhane ve Artvin'de şiddetli sağanak öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

19 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Batı ve Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevreleri ise ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Gümüşhane ve Artvin'de şiddetli sağanak bekleniyor.

24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

SİS VE PUS UYARISI

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

İşte bölge bölge illerimizde hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Tokat hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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#hava durumu
#Sağanak
#Sis
#pus
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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