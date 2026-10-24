24 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji saat vererek uyardı: 19 ilde sağanak var

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Ekim 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.
Batı ve Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevreleri ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Gümüşhane ve Artvin'de şiddetli sağanak bekleniyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İşte bölge bölge illerimizde hava durumunun ayrıntıları...
BURSA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz (Tokat hariç) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu