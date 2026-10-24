Yılmaz Vural takım satın alıyor! Bütün detayları açıkladı

Türk futbolunun en tecrübeli ve renkli isimlerinden biri olan 73 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, saha kenarından kulüp patronluğuna adım atmaya hazırlanıyor. Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Vural, İzmir’in tarihi ve köklü temsilcisi Altınordu Futbol Kulübü’nü devralmak için görüşmelere başladığını duyurdu.

"SEYİT MEHMET ÖZKAN 'GEL SANA VERELİM' DEDİ"

Sürecin nasıl başladığını anlatan Yılmaz Vural, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Seyit Mehmet Özkan Bey benim çok eski arkadaşım. Bana, ‘Yılmaz, takımı profesyonel yarıştan çekmek istiyorum, 3. Lig’de yarışacak bu takımı gel sana verelim’ dedi. Ben de ‘Verelim de çok ciddi bir para lazım, bende böyle bir para yok’ karşılığını verdim.

Daha sonra ‘Ben bu parayı çevremizden, arkadaşlarımızdan bir bulmaya çalışayım’ dedim. Mehmet Bey ise 'Ben gençlerle uğraşmak istiyorum, sen profesyonel yarışmayı yap. Burada oyuncular yetiştir; hem ticari anlamda satarsın hem de takımı üst lige çıkarma durumun olur' diyerek projeyi özetledi."

"ALMANYA’DA BİLE BÖYLE TESİS GÖRMEDİM"

Altınordu’nun altyapı ve tesis gücüne hayran kaldığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, kulübün altyapı imkanlarından övgüyle bahsetti:

"Altınordu tesisleri Selçuk’ta 80 dönüm, Torbalı’da ise 60 dönümlük araziler üzerine kurulu. Buralarda 8’er tane antrenman sahası bulunuyor. İnanın ben Almanya’da yaşıyorum, orada bile böyle bir tesis görmedim! Bir futbolcunun baştan sona yetiştirilmesi için gereken her türlü imkan mevcut."

DEV SATIN ALMA İÇİN İNGİLİZ FONU DEVREDE

Projenin ekonomik boyutuna da değinen Vural, bu çapta bir yatırımı kendi bütçesiyle karşılamasının mümkün olmadığını ancak yurt dışından finansman arayışına girdiklerini belirtti. İngiltere merkezli yatırım fonlarıyla masaya oturduklarını açıklayan Yılmaz Vural, finansman modelini şu şekilde detaylandırdı:

"Teknik anlamda iyi bir kadro kurup burayı uçururuz ama ekonomik açıdan benim tek başıma öyle bir gücüm yok. Bu nedenle İngiltere’de futbol yatırımı yapan fonlarla görüştük. Bize 5 yıl geri ödemesiz bir finansman sunuyorlar. Sonrasındaki 5 yıl içerisinde ise bu parayı geri ödeyebilmek adına oyuncu yetiştirip pazarlamamız gerekecek. Eğer bunu başarabilirsek büyük bir macera olacak. Kolay bir süreç değil ama biz Türkiye’deki potansiyele sonuna kadar güveniyoruz."