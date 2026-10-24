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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:04

Kültepe'de heyecanlandıran keşif: Helenistik döneme ait mozaikli yapı bulundu

Dünya tarihine ışık tutan Kayseri Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde, 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk yaşandı. Toprağın derinliklerinde gizlenen anıtsal bir yapının mozaik tabanına ulaşıldı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:04

'de bulunan Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde yürütülen kazı çalışmalarında dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; Yeni Ufuklar Derneği'nde verdiği konferansta, katılımcılara Kültepe - Kaniş-Karım Ören Yeri hakkında bilgiler verdi. Katılımcıların Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri ile alakalı merak ettiği soruları cevaplayan Prof. Dr. Kulakoğlu, 6 bin yıllık tarihe sahip Kültepe - Kaniş-Karum'dan elde edilen verileri paylaştı.

Kültepe'de heyecanlandıran keşif: Helenistik döneme ait mozaikli yapı bulundu

DÜNYA TARİHİNİ İLGİLENDİREN VERİLER ÇIKMIŞTI

Konferansın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kulakoğlu; Kültepe'de yürütülen çalışmalarda geç dönemlere ilişkin tarihlendirmeler, büyük ölçüde ele geçirilen seramik parçaları ve küçük buluntular üzerinden yapıldığını aktararak; "Kültepe'de 80 yıla yakındır kazılar yapılıyor. Bu kazılar ağırlıklı olarak Kültepe'nin Tunç Çağları ile ilişkili. Biraz da Demir Çağıyla ilgili kazılar oldu. Burada çıkan veriler, dünya tarihini ilgilendiren verilerdi. Fakat Kültepe'nin özellikle genç dönemleri dediğimiz, miladi yılların biraz öncesi ve biraz sonrasına dair çalışmalar, çoğu zaman yüzeyi tahrip edilmiş olması itibariyle çok sağlam bir şekilde ele geçirilemiyordu. Gerek daha önce yapılmış zirai faaliyetler gerek daha önce yapılmış kaçak kazılar sebebiyle bunlar çok iyi bilinmiyordu. Yapılan kazılarda bizde yine bu döneme ilişkin topladığımız seramik parçalar yardımıyla tarihlendirme yapıyorduk. Onlarda bize çok önemli sonuçlar verdi. Fakat yapılaşma anlamında yani malzemenin çıktığı alanlar, yapılar, evler ya da binalar anlamında elimizde çok fazla verimiz yoktu" dedi.

Kültepe'de heyecanlandıran keşif: Helenistik döneme ait mozaikli yapı bulundu

"HELENİSTİK DÖNEMDE ANITSAL YAPILARIN DA BULUNDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Kültepe'de ortaya çıkarılan mozaik döşemeli yapı hakkında değerlendirmelerde bulunan kazı başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, geçen yıl başlatılan projenin devamı kapsamında bu yıl gerçekleştirilen çalışmalarda Roma ve öncesindeki Helenistik döneme ilişkin önemli bulgulara ulaştıklarını söyledi. Daha önce Kültepe'de karşılaşılmamış, uzak ticaret yollarıyla bağlantılı olabileceğini düşündüren küçük buluntuların da elde edildiğini belirten Kulakoğlu; bu buluntuların ait olabileceği yapıların mimari özelliklerine ilişkin verilerin bugüne kadar oldukça sınırlı kaldığını kaydetti.

Kültepe'de heyecanlandıran keşif: Helenistik döneme ait mozaikli yapı bulundu

MOZAĞİN TABANI KALMIŞ

Kazılarda daha önce çoğunlukla sıradan konut niteliğindeki yapıların ortaya çıkarıldığını aktaran Prof. Dr. Kulakoğlu; "Geçen yıl başladığımız bir projenin devamı olarak, bu sene yaptığımız çalışmalarda, yine bu geç dönem dediğimiz, Roma ve hemen onun öncesindeki Helenistik döneme ilişkin veriler, bizi heyecanlandırdı. Küçük buluntular olarak daha önce Kültepe'de bulunmamış hatta uzak ticaret yollarını hatırlatan veriler vardı. Ancak bunların ait olabileceği bir yapı ile ilgili genel de buluntular çok zayıftı. Hemen hemen bütün yapılar basit, insanların normal evleri gibi yapılar açığa çıkarılmıştı. Bir tek bir kutsal alan olma ihtimali olan bir yapımız vardı. Onun dışında büyük anıtsal yapılar yoktu. Bu yıl ortaya çıkarılan yapılar arasında, her ne kadar tahrip edilmiş olsa da bir büyük yapı, bu büyük yapının duvarları ve bu yapının içinde mozaiğin tabanı kalmış. Yani mozaiğin taşları gitmiş ama onun tabanı ya da yatağının bir kısmı korunmuştu. Bu bize Helenistik dönemde Kültepe'de anıtsal yapıların da var olduğunu göstermesi açısından yeni bir bakış açısı kazandırdı" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı 'un da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 'Kültepe'de 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk' sözleriyle Kültepe kazısında mozaikli yapının bulunduğunu duyurmuştu.

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ETİKETLER
#kayseri
#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültepe-kaniş-karum Ören Yeri
#Prof Dr Fikri Kulakoğlu
#Yeni Ufuklar Derneği
#Kültür - Sanat
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