2026 ÖGG sınavı için adayların beklediği gün geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerle kimlik kartını yenileyecek adayların katılacağı 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava girecek adaylar, oturumların başlangıç ve bitiş saatlerini araştırırken soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi de merak ediyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Silahlı ve silahsız adaylara kaç dakika süre verilecek? İşte 2026 ÖGG sınav takvimi ve merak edilen detaylar.

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HABERİN ÖZETİ 123. dönem ÖGG 2026 sınav! ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı PFD ne zaman yayınlanacak? 2026 ÖGG sınavı, özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler ve kimlik kartını yenileyecek adaylar için bugün gerçekleştirildi. 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Silahsız temel eğitim sınavı 120 dakika sürecek ve 12.00'de bitecek. Silahlı temel eğitim sınavı, ek süreyle birlikte 12.30'da tamamlanacak. Silahsız yenileme eğitimi sınavı 60 dakika sürecek ve 11.00'de bitecek. Silahlı yenileme eğitimi sınavı ise 11.30'da sona erecek. 123. Dönem ÖGG sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 27 Ekim 2026 Salı günü Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yayımlanacak.

123. DÖNEM ÖGG SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Sınavın bitiş saati, adayların temel eğitim veya yenileme eğitimine katılmasına ve silahlı ya da silahsız kategoride sınava girmesine göre değişecek.

Temel eğitim sınavına katılan adaylara genel bölümdeki 100 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanınacak. Buna göre silahsız temel eğitim sınavı saat 12.00'de sona erecek.

Silahlı temel eğitim sınavına girecek adaylar ise genel bölümün ardından 25 ek soruyu da yanıtlayacak. Bu bölüm için verilen 30 dakikalık ek süreyle birlikte sınav saat 12.30'da tamamlanacak.

ÖGG YENİLEME SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Özel güvenlik kimlik kartını yenilemek isteyen adayların katılacağı yenileme eğitimi sınavında da süreler farklı uygulanacak.

Silahsız yenileme eğitimi sınavına giren adaylar, 50 soruyu yanıtlamak için 60 dakika süreye sahip olacak. Saat 10.00'da başlayan sınav, 11.00'de bitecek.

Silahlı yenileme eğitimi sınavında ise adaylara ek 30 dakika verilecek. Böylece silahlı yenileme sınavı saat 11.30'da sona erecek.

ÖGG SINAVI SÜRESİ VE BİTİŞ SAATLERİ

Silahlı ve silahsız kategorilerde sınava girecek adayların oturum süreleri şöyle:

Silahsız temel eğitim: 10.00-12.00

Silahlı temel eğitim: 10.00-12.30

Silahsız yenileme eğitimi: 10.00-11.00

Silahlı yenileme eğitimi: 10.00-11.30

123. DÖNEM ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖGG sınavına katılan adaylar, sınavın ardından doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmek için soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi de takip ediyor.

2026 yılı sınav takvimine göre 123. Dönem ÖGG sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, 27 Ekim 2026 Salı günü Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında erişime açılacak.