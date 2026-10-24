123. dönem ÖGG 2026 sınav! ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı PFD ne zaman yayınlanacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2026 ÖGG sınavı için adayların beklediği gün geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerle kimlik kartını yenileyecek adayların katılacağı 123. Dönem Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava girecek adaylar, oturumların başlangıç ve bitiş saatlerini araştırırken soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi de merak ediyor. Peki, 123. dönem ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Silahlı ve silahsız adaylara kaç dakika süre verilecek? İşte 2026 ÖGG sınav takvimi ve merak edilen detaylar.
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. Sınavın bitiş saati, adayların temel eğitim veya yenileme eğitimine katılmasına ve silahlı ya da silahsız kategoride sınava girmesine göre değişecek.
Temel eğitim sınavına katılan adaylara genel bölümdeki 100 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanınacak. Buna göre silahsız temel eğitim sınavı saat 12.00'de sona erecek.
Silahlı temel eğitim sınavına girecek adaylar ise genel bölümün ardından 25 ek soruyu da yanıtlayacak. Bu bölüm için verilen 30 dakikalık ek süreyle birlikte sınav saat 12.30'da tamamlanacak.
Özel güvenlik kimlik kartını yenilemek isteyen adayların katılacağı yenileme eğitimi sınavında da süreler farklı uygulanacak.
Silahsız yenileme eğitimi sınavına giren adaylar, 50 soruyu yanıtlamak için 60 dakika süreye sahip olacak. Saat 10.00'da başlayan sınav, 11.00'de bitecek.
Silahlı yenileme eğitimi sınavında ise adaylara ek 30 dakika verilecek. Böylece silahlı yenileme sınavı saat 11.30'da sona erecek.
Silahlı ve silahsız kategorilerde sınava girecek adayların oturum süreleri şöyle:
Silahsız temel eğitim: 10.00-12.00
Silahlı temel eğitim: 10.00-12.30
Silahsız yenileme eğitimi: 10.00-11.00
Silahlı yenileme eğitimi: 10.00-11.30
ÖGG sınavına katılan adaylar, sınavın ardından doğru ve yanlış cevaplarını kontrol edebilmek için soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi de takip ediyor.
2026 yılı sınav takvimine göre 123. Dönem ÖGG sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, 27 Ekim 2026 Salı günü Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında erişime açılacak.