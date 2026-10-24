Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesine yönelik Muğla merkezli 13 ilde yürütülen 'sahte ihale evrakı' ve 'iş deneyim belgesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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HABERİN ÖZETİ Milas Belediyesine yolsuzluk operasyonu: Başkan dahil 18 şüpheli tutuklandı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milas Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edildi. Sahte evraklarla 34 farklı şirkete ait 35 başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin belediye tarafından onaylandığı tespit edildi. Bilirkişi incelemelerinde, başvuran şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu, SGK hizmet dökümlerindeki bilgilerinin örtüştüğü, ancak sicil numaralarının farklı olduğu belirlendi. Gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının yaklaşık 2 milyar 579 milyon lira olduğu saptandı. Sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin yaklaşık 3 milyar 714 milyon lira olduğu ileri sürüldü. Sulh Ceza Hakimliği, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi, 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uyguladı.

35 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Soruşturma kapsamında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin Milas Belediye Başkanı ile birlikte Muğla merkezli soruşturma kapsamında (Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu) 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

2,5 MİLYAR LİRALIK SAHTE İHALE EVRAKI

Şüphelilere yönelik operasyonda 2,5 milyar lirayı aşan sahte ihale evraklarıyla iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sahte ihale evraklarıyla Milas Belediyesi'ne başvuran şirketlere iş deneyim belgesi düzenlendiği, 34 farklı şirkete ait 35 sahte ihale evrakıyla başvuru yapıldığı, 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesinin ise belediye tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

YOLSUZLUK BELGELENDİ

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişinin incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu belirlenirken, şirketlerin SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü, mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına rağmen sicil numaralarının farklı olduğu tespit edildi. Farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta olduğu, geçici kabul tutanaklarında ise farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı şekil ve konumda bulunduğu belirtildi.

İHALELERİN TOPLAM BEDELİ 3,7 MİLYAR DOLAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlere ilişkin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu, Kamu İhale Kurumundan alınan bilgi ve belgelerde, sahte evraklarla elde edilen iş deneyim belgelerini kullanan 8 şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı, söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu ileri sürüldü.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI VE 17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Muğla adliyesine sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz ile birlikte 18 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı çıktı.