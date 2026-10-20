Milas Belediyesine operasyon: Polisler arama yapıyor

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İstanbul
Muğla'nın Milas İlçe Belediyesine sabah saatlerinde polis ekipleri operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi.
Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.