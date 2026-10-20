Muğla'nın Milas İlçe Belediyesine sabah saatlerinde polis ekipleri operasyon düzenledi.

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HABERİN ÖZETİ Milas Belediyesine operasyon: Polisler arama yapıyor Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekipleri görev aldı. Belediye binası içerisindeki bazı birimlerde arama yapıldı. Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis ekiplerinin aramasının devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.