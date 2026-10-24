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Dünya
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:42

8 ülkeden dünyaya ortak çağrı: Diyalog ve diplomasi vurgusu

Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya dış işleri bakanlarından ortak açıklama geldi. Bölgede barış ve istikrarı teşvik etmeyi, diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıkları vurgulandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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8 ülkeden dünyaya ortak çağrı: Diyalog ve diplomasi vurgusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:42

Dışişleri Bakanı 'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya gelen 8 ülke, bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi için ortak çağrıda bulundu. , , , , Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yayımladığı ortak açıklamada, diyalog ve diplomasi vurgusu yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

8 ülkeden dünyaya ortak çağrı: Diyalog ve diplomasi vurgusu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan 8 ülke, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu konusunda ortak bir çağrıda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde 8 ülke bir araya geldi.
Bu ülkeler Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya'dan oluşuyor.
Yapılan ortak açıklamada bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil ihtiyaç olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM VE YENİDEN İMAR ÇAĞRISI

Bildiride, Filistin’de devam eden şiddetin ve Kudüs’ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerin sona erdirilmesi istendi. Filistin’deki yıkımın ve insani felaketin durdurulması gerektiği vurgulandı.

Batı Şeria ve Kudüs’teki geçmiş ve mevcut yerleşim faaliyetleri ile Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti kınandı. Bakanlar, Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının ve bölgenin yeniden imar edilmesinin acil önem taşıdığını kaydetti.

YEMEN’DEKİ SALDIRILAR KINANDI

Ortak bildiride Yemen’deki gelişmelere de yer verildi. Bakanlar, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını, sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmasını ve Kızıldeniz ile Babülmendep’te ticari gemilere yönelik saldırıları kınadı.

Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verilen bildiride, Husilere askeri eylemlerini, tehditlerini ve saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı. Husilerin siyasi sürece iyi niyetle geri dönmesi gerektiği belirtildi.

ABD, İSRAİL VE İRAN ARASINDA DİPLOMASİ MESAJI

Bakanlar, ABD, İsrail ve İran arasındaki askeri çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Sivillerin, sivil altyapının ve gemilerin hedef alınmasının önlenmesinin acil önem taşıdığı ifade edildi.

Bildiride, İslamabad Mutabakat Zaptı’na verilen destek yinelenirken gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye yönelik diplomatik çabalar memnuniyetle karşılandı. Müzakereler yoluyla kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki kararlılık da tekrarlandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GÜVENLİ GEÇİŞ ÇAĞRISI

Ortak bildiride, seyrüsefer serbestisinin ve deniz güvenliğinin korunmasının hayati önemde olduğu belirtildi. Deniz ulaşımındaki kesintilerin küresel tedarik zincirlerini, enerji, gübre ve gıda akışını olumsuz etkilediği, özellikle kırılgan durumdaki kesimler açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Uluslararası toplumun bu sorunların aşılması için ortak çaba göstermesi gerektiği ifade edildi. Hukuka uygun seyrüseferi engelleyen tedbir ve kısıtlamaların reddedildiği bildiride, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli, emniyetli ve engelsiz geçişin hızlı ve eksiksiz biçimde yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.

R4 ÜLKELERİ İŞ BİRLİĞİNİ SÜRDÜRECEK

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, ortak bildiride ele alınan konularda yakın istişare ve iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı. Bildiride, bölgesel sorunların çözümünde diplomatik girişimlerin devam etmesinin önemine dikkat çekildi.

8 ÜLKEDEN ORTAK ÇAĞRI

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır.

Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.

Bakanlar, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varmışlardır."

 

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#Mısır
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#Pakistan
#hakan fidan
#suudi arabistan
#Dünya
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